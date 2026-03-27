DT de Cabo Verde valora el amistoso contra Chile: "Es un equipo que tiene experiencia internacional"

En el marco del primer desafío amistoso de este 2026, la Selección chilena logró imponerse por 4-2 ante su similar de Cabo Verde en un encuentro disputado en Nueva Zelanda en el marco de la FIFA Series.

El equipo nacional mostró una evolución favorable durante el desarrollo del compromiso, logrando revertir un inicio complejo para terminar sellando el triunfo.

Una vez concluido el duelo, el seleccionador del cuadro africano, Pedro Leitão Brito "Bubista", entregó sus impresiones a través de un registro difundido por la Federación Caboverdiana de Fútbol.

El estratega puso énfasis en la dificultad de enfrentar a un rival de peso con inferioridad numérica. "Jugar con uno menos durante 50, 55 minutos, es complejo. Estoy orgulloso del equipo por el carácter que quisieron mostrar en el partido. También tengo que felicitar a Chile, que es un equipo que tiene experiencia internacional", manifestó el estratega.

Respecto al trámite del juego, el técnico lamentó no haber concretado las opciones generadas antes de la expulsión que condicionó el esquema de su equipo. Según su análisis, el resultado pudo ser distinto de haber aprovechado el arranque del cotejo. "Nosotros queríamos ganar el partido y tuvimos oportunidades para hacerlo. Pudimos haber marcado uno o dos goles más en el primer tiempo. Luego nos quedamos con diez hombres, lo cual es bastante difícil", complementó "Bubista".

Finalmente, el adiestrador proyectó lo que será el camino de su selección hacia la cita planetaria, descartando cualquier tipo de pesimismo tras este traspié ante la Roja. "No es que pensemos: 'Maldita sea, ahora voy al Mundial y nos van a dar una paliza de 4-0'. No, nada de eso. Nuestro equipo ha demostrado que puede superar las dificultades cuando surgen. Es importante aprender de los errores. También es importante que sepamos a qué nos vamos a enfrentar para poder prepararnos", sentenció sobre la participación de Cabo Verde en el Mundial 2026.

PURANOTICIA