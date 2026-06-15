Presidente de Cruzados asume posible partida de Clemente Montes: "Tenemos incertidumbre con su futuro"

Uno de los destacados jugadores que ha tenido Universidad Católica en esta primera parte de la temporada 2026 ha sido Clemente Montes.

De hecho, el delantero fue el gran héroe del conjunto de la franja al anotar el gol del histórico triunfo por 1-0 ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera, que de paso les dio la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores como primeros de su grupo.

Las buenas actuaciones del atacante ya han despertado el interés desde el fútbol extranjero, por lo que el presidente de Cruzados, Matías Claro, asumió la opción de que el jugador pueda emigrar en el mercado de fichajes que se avecina.

"Nosotros no hemos recibido ninguna oferta formal. Perder a un jugador como él sería muy duro, muy difícil. Nuestra idea es que se quede hasta fin de año, pero no depende sólo de nosotros", reconoció el timonel de la UC a radio ADN.

"La ventana se abre ahora, en Europa cierra a fines de agosto. Así que tenemos incertidumbre con el futuro de Clemente. Nosotros sabemos que es un excelente jugador y está siendo mirado por muchos clubes", añadió el directivo.

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