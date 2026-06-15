Bélgica rescató un empate ante Egipto en un entretenido partido por el grupo G del Mundial

Bélgica y Egipto inauguraron el grupo G del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con un entretenido empate 1 a 1.

El partido disputado en el estadio Lumen Field, en la ciudad estadounidense de Seattle, fue arbitrado por el brasileño Ramon Abatti.

Los liderados por Kevin De Buyne comenzaron el encuentro controlando el balón y generando la primera ocasión de peligro, en los pies del mismo volante del Napoli de Italia.

Sin embargo, a los 19 minutos, Emam Ashour sacó un potente disparo desde la curva de la medialuna del área para los "faraones", batiendo al arquero belga Thibaut Courtois.

A los 32' fue Mostafa Zico quien casi marcó el segundo para Egipto con un derechazo cruzado, que el golero del Real Madrid alcanzó a mandar al córner.

Cerca del final del primer tiempo, Jérémy Doku disparó un remate, pero el balón se fue por las nubes, decretando la ventaja por la mínima para Egipto.

Una de más claras para los "diablos rojos" en el segundo tiempo fue un tiro libro pateado por Kevin de Bruyne, el que caprichosamente pegó en el palo.

A los 55' minutos, los africanos tuvieron una doble ocasión, primero un cabezazo de Mohamed Salah, que fue tapado por Courtois y luego, en segunda instancia, Emam Ashour remató muy desviado.

Minutos después, a los 66', hizo su ingreso al campo de juego Romelu Lukaku, quien fue vital para que se emparejaran las cifras luego de arrollar en el área, provocando que Mohamed Hany marcara en su propia puerta.

Finalmente, Bélgica y Egipto debutaron en el certamen global con un vibrante empate 1-1, por la primera fecha fecha del grupo G.

Cabe señalar que las otras selecciones que integran la zona son Irán y Nueva Zelanda, quienes se enfrentarán este mismo lunes a las 21:00 horas.

(Imagen: FIFA)

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