Chile superó 4-2 al mundialista Cabo Verde en amistoso disputado en Nueva Zelanda

Al otro lado del mundo y con un pequeño, pero ruidoso contingente de hinchas alentando de principio a fin, la Selección Chilena hizo su estreno en este 2026 con un trabajado triunfo por 4-2 sobre Cabo Verde en el estadio Eden Park de Auckland, en Nueva Zelanda, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

El elenco nacional, todavía con el interino Nicolás Córdova en la banca, buscaba arrancar el año de la mejor manera y así extender su buena racha en duelos amistosos, donde acumulaba tres victorias consecutivas: dos sobre Perú y una ante Rusia.

La escuadra africana, en tanto, quería comenzar la temporada con el pie derecho considerando su debut absoluto en una Copa del Mundo, donde fue emparejada en el Grupo H con Arabia Saudita, Uruguay y España, seria candidata a quedarse con el título.

Tras un inicio timorato donde se vio superada por su rival, la Roja se encontró con la apertura de la cuenta en una sorpresiva acción. El árbitro ordenó un pique a tierra y sin pensárselo dos veces, Rodrigo Echeverría envió un pase largo para encontrar a Ben Brereton Díaz, que entró hasta la cocina y batió al portero con un tiro cruzado (16').

Sin embargo, la alegría le duró poco y nada al combinado criollo. Los Tiburones Azules hicieron pesar la diferencia física y en una veloz jugada, Sidny Cabral recibió el balón por la banda izquierda y centró por bajo para que Dailon Livramento conectara en área chica para igualar las cifras.

Lawrence Vigouroux salvó en el minuto 35 lo que hubiese sido el segundo tanto de los caboverdianos, que se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Diney Borges, que a juicio del VAR detuvo una ocasión manifiesta de gol cuando "Big Ben" ya se iba en demanda del arco (44').

Y cuando todos pensaban que el duelo se abriría, el Equipo de Todos sufrió un verdadero mazazo en el epílogo de la primera fracción. Pase de Livramento para Sidny Lopes (45+2'), quien tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse para la derecha y sacar un disparo inatajable al poste del guardameta, aprovechando la pasiva marca.

El cuadro chileno mostró dificultades para aprovechar su superioridad numérica en el complemento, hasta que en el 58', Vicente Pizarro envió el esférico en largo para Maximiliano Gutiérrez, quien eludió al arquero Vozinha que salió a tres cuartos de cancha y con un globito emparejó el marcador (58').

El combinado chileno tomó un segundo aire con la conquista del ex hombre de Huachipato, quien asistió a Felipe Loyola para la remontada (66'). Con el partido entrando en tierra derecha y los isleños acusando el desgaste de estar con diez futbolistas en cancha, Chile arremetió con todo en el área, perdió la pelota pero rápidamente la recuperó Benjamín Chandía, quien habilitó a su compañero Gonzalo Tapia para que este sentenciara el definitivo 4-2 (78').

De esta manera, con una importante cuota de sufrimiento, Chile empezó el año con el pie derecho para mantener su racha triunfal. El lunes, a partir de las 03:15 horas de la madrugada, el representativo nacional vuelve a la cancha para medir fuerzas con Nueva Zelanda.

Chile

Lawrence Vigouroux; Ian Garguez, Iván Román (Felipe Faúndez, 45'), Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo (Diego Ulloa, 85'); Rodrigo Echeverría (Felipe Loyola, 45'), Vicente Pizarro (Ignacio Saavedra, 85'), Lautaro Millán (Javier Altamirano, 60'); Maximiliano Gutiérrez (Benjamín Chandía, 77'), Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia, 77'), Lucas Cepeda (Darío Osorio). (DT: Nicolás Córdova).

Cabo Verde

Vozinha; Stiven Moreira (Garry Rodrigues, 77'), Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral (João Paulo, 62'); Kevin Pina, Deroy Duarte (Laros Duarte, 68'); Ryan Mendes (Wagner Pina, 68'), Telmo Arcanjo (Yannick Semedo, 68'), Jovane Cabral (Willy Semedo, 62'); Dailon Livramento (Nuno da Costa, 62'). (DT: Pedro Leitão Brito)

Expulsados: Diney Borges (CPV, 44')



Árbitro: Calvin Berg (Nueva Zelanda)



Estadio: Eden Park, Auckland (Nueva Zelanda)

PURANOTICIA