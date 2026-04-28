Cecilia Pérez aborda el sueño de un estadio propio para la U y dice que "vender humo no es parte de mi esencia"

La nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, habló tras la elección que la alzó como la flamante mandamás de la concesionaria que administra a Universidad de Chile en reemplazo de Michael Clark, quien dio un paso al costado en medio de un complejo escenario judicial.

Respecto a su nombramiento, la directiva subrayó que "no se presentaron otras candidaturas, hubo unanimidad por parte de los nueve directores escogidos y la abstención de quienes representan a la casa de estudios. Son días de sentimientos muy encontrados. Hoy caí en el hecho histórico. Agradecida de presidir el club más lindo de Chile, es un honor ser presidenta del club de mis amores y ser la segunda presidenta de un club profesional en Sudamérica".

Durante su diálogo con los medios de comunicación, la nueva líder del conjunto estudiantil enfrentó las consultas sobre la relevancia que tendrá bajo su mandato la edificación de un recinto deportivo exclusivo para la institución. Frente a esta inquietud, argumentó que "esa siempre será una meta, eso siempre será un desafío y hemos trabajado silenciosamente para cumplir con eso, pero para eso necesitamos sanear nuestras finanzas que hoy están mucho mejor de cuando lo tomó la presidencia de Michael Clark, pero debemos pagar una deuda que todavía tenemos".

En la misma línea, profundizó sobre los pasos a seguir para lograr este objetivo de infraestructura: "Teniendo una caja sana, tú te puedes volver a endeudar para concretar lo que es un anhelo, un sueño, pero hoy también es una necesidad, no solo para la U, sino para el país entero (...) Y si nuestro mandato se acompaña de autoridades valientes nacionales y locales que vean el estadio de la U eventualmente como un legado para una hinchada y para un país, y no nos sigan poniendo trabas, ese sueño puede ser una realidad lo más temprano posible".

Sin embargo, quien fuera ministra vocera durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, fue enfática en aclarar su postura frente a los plazos, advirtiendo que "no quiero prometer, me he comprometido y he dicho el contexto en que eso puede suceder. El día que sea una realidad lo sabrán todos, vender humo no es parte de mi esencia".

Finalmente, abordando el ámbito netamente futbolístico, Pérez trazó las obligaciones del plantel. Al respecto, sentenció que "el año pasado levantamos la Supercopa, y ganamos la Copa Chile (en 2024), y nos falta levantar la copa del torneo nacional, y también disputar con la meta de la Copa de la Liga. La U siempre tiene que estar compitiendo en todos los torneos, y en el caso de las Leonas, ser campeonas. No tenemos derecho como club de no responderle a nuestra hinchada".

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