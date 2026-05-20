Fernando Ortiz conoció su castigo por la expulsión en el partido entre Colo-Colo y Coquimbo por la Copa de la Liga

En la derrota frente a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, por la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga, Colo-Colo no solamente quedó al borde de la eliminación del certamen, sino que sufrió la expulsión de su técnico Fernando Ortiz al término del partido.

Según consignó el juez Gastón Philippe en su informe arbitral, el estratego argentino ingresó al terreno de juego tras el compromiso para "desaprobar" su labor.

Y en las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción al adiestrador de los albos. En ese sentido, el organismo determinó castigar al DT con un partido de suspensión.

De esta manera, Ortiz no podrá dirigir en el duelo frente a Huachipato, por la última jornada del Grupo A de la competencia y a disputarse el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano, donde el "Cacique" está obligado a ganar y esperar una derrota de Coquimbo ante Deportes Concepción para avanzar a semifinales.

Consignar que el castigo no aplica para la Liga de Primera, por lo que el adiestrador trasandino podrá estar presente en el clásico de este domingo 24 de mayo contra Universidad Católica a las 18:00 horas en el Claro Arena.

PURANOTICIA