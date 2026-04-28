Cecilia Pérez hace historia en la U. de Chile: fue elegida como nueva presidenta de Azul Azul

La conformación del nuevo directorio de Azul Azul trajo consigo una resolución trascendental. La mesa directiva de la concesionaria que administra a la Universidad de Chile determinó que Cecilia Pérez asuma el cargo de presidenta de la sociedad anónima, marcando así una jornada inédita para la institución estudiantil.

La ratificación de la exministra del Deporte en el máximo cargo dirigencial se concretó durante este martes, cumpliendo con los pronósticos que surgieron la semana pasada. Esto, luego de la sorpresiva renuncia a la presidencia por parte de Michael Clark, lo que dejó el camino libre para que quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta tomara el relevo definitivo.

El nombramiento establece un precedente absoluto en la historia del balompié criollo. Con esta designación, Pérez se erige como la primera mujer en liderar un equipo de la Primera División del fútbol chileno, considerando que los únicos registros previos de presidentas correspondían exclusivamente a instituciones que militaban en los torneos de ascenso.

Por otra parte, el puesto de vicepresidente quedó en manos de José Ramón Correa. El directivo también había figurado entre las opciones para tomar el lugar dejado por Clark, pero finalmente secundará a la nueva timonel.

En cuanto a la estructura de la cúpula dirigencial, el denominado bloque Oficialista quedó integrado por siete nombres: la propia Cecilia Pérez, junto a Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum.

Paralelamente, la facción correspondiente al bloque Correa estará compuesta por el recién nombrado vicepresidente, José Ramón Correa, acompañado por José Miguel Insulza.

Finalmente, la representación directa de la Casa de Estudios en el directorio será ejercida por los directores Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

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