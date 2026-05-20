El sueño se frustró en los penales: Brayan Cortés brilla con dos tapadas, pero Argentinos Juniors queda eliminado

Se terminó el sueño de Brayan Cortés e Iván Morales de pelear por el título del torneo argentino junto a Argentinos Juniors. El conjunto de los futbolistas nacionales quedó eliminado en semifinales tras igualar 1-1 frente a Belgrano y posteriormente caer por 4-3 en la definición por penales.

El arquero chileno estuvo cerca de transformarse en la gran figura de la tanda desde los doce pasos, luego de contener los dos primeros remates del elenco rival. Sin embargo, Argentinos Juniors no logró capitalizar la ventaja, ya que algunos de sus jugadores fallaron sus respectivos lanzamientos.

Tras el encuentro, el ex portero de Colo-Colo lamentó la eliminación y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

“No era el resultado, pero estoy orgulloso del equipo, de cada uno de los integrantes staff, área médica, cuerpo técnico todos intentamos dar lo mejor”, escribió el guardameta.

Además, agregó que “esto aquí no para, seguiremos en búsqueda de la gloria como lo merecemos, trabajar, creer y seguir para adelante, siempre fuerte y unidos”.

Cabe consignar que la final de la Liga de Primera del fútbol argentino enfrentará al sorpresivo Belgrano con River Plate, elenco donde milita el defensor chileno Paulo Díaz.

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