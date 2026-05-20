“No me retiré del fútbol”: Valber Huerta rompe el silencio tras su salida de la UC y aclara su futuro

Fue a fines del año pasado cuando Valber Huerta dejó Universidad Católica, tras una etapa marcada por las lesiones y la falta de continuidad en el conjunto cruzado.

Luego de su salida del club, surgieron especulaciones sobre un eventual retiro del fútbol profesional. Sin embargo, el propio defensor aclaró que aún no ha tomado esa decisión y que mantiene la intención de volver a las canchas.

“Con el paso de los meses, uno se termina enfocando en otras cosas, en su familia, nuevos proyectos, porque esto se acaba. No quiero dejarlo, pero también soy consciente de que puede ser difícil porque llevo mucho tiempo sin jugar”, señaló el zaguero en conversación con ESPN.

“Te puedo aclarar ahora que no me retiré del fútbol, que estoy en condiciones de jugar. Pero no es una decisión que pase solo por mí”, agregó.

Cabe consignar que Huerta no disputa un partido oficial desde el 29 de junio de 2024, cuando jugó apenas ocho minutos con Universidad Católica en el duelo frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

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