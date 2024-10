Carlos Muñoz alzó la voz y dispara contra los dirigentes del Wanderers ante el bochorno de este domingo

Un hecho insólito empañó este domingo la definición de los puestos de liguilla en el torneo de Ascenso, luego de que el encuentro entre Santiago Wanderers y Universidad de Concepción en Valparaíso fuese suspendido, debido a la ausencia de guardias de seguridad.

Todo esto se produjo por una millonaria deuda del conjunto caturro con la empresa que le presta este servicio, situación que derivó en la paralización de funciones por parte de los trabajadores, obligando a las autoridades a postergar el compromiso.

A la espera de la resolución de la ANFP, el delantero y referente porteño Carlos Muñoz, distanciado del club por su defensa al ex técnico Jaime García, no se guardó nada y disparó contra la dirigencia verde a través de sus redes sociales.

"No jueguen con el amor a nuestro club, que ustedes no nos representan, nunca lo harán. No jueguen con la necesidad de trabajo de las personas, que a muchos de ustedes no los necesitamos para continuar y, por lo mismo, somos capaces de levantar la voz, ir de frente y no moverles la cabeza aceptándoles", partió señalando el atacante en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el ex jugador de Colo Colo confesó que "no sabemos cómo terminará nuestro año, pero tengan por seguro que este plantel respeta y honra los colores de este club, y es eternamente agradecido de todo su apoyo incondicional".

Por último, Muñoz subrayó que "Wanderers es grande por su gente, su historia. No dejemos que sigan manchando nuestra institución. Solo espero algún día, cercano, verlo crecer y surgir como el gigante que es".

