Actualización ranking ATP: Alejandro Tabilo subió cuatro puestos

Comenzó una nueva semana y en medio de la disputa del US Open, que arrancó ayer domingo, la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Nicolás Jarry, quien tuvo debut y despedida en el Grand Slam neoyorquino, subió un puesto para ubicarse en el casillero 102° de la clasificación mundial.

En tanto, Alejandro Tabilo, quien se estrenará este martes en el major frente al alemán Alexander Zverev (3°), escaló cuatro peldaños para situarse 122° del orbe.

Por su lado, Cristian Garin y Tomás Barrios ascendieron una ubicación cada uno, para quedar 126° y 134°, respectivamente.

Respecto al top ten, no hubo cambios y el italiano Jannik Sinnr se mantuvo como el número uno del mundo, aunque el español Carlos Alcaraz tiene la chance de desplazarlo si es que gana el US Open.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.480 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 9.590 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 6.230 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 5.575 (0)

5° Jack Draper (Gran Bretaña) 4.440 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Novak Djokovic (Serbia) 4.130 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Karen Khachanov (Rusia) 3.240 (0)

10° Lorenzo Musetti (Italia) 3.205 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

102° Nicolás Jarry 628 (+1)

122° Alejandro Tabilo 517 (+4)

126° Cristian Garin 510 (+1)

134° Tomás Barrios 473 (+1)

272° Matías Soto 199 (-19)

773° Daniel Núñez 34 (-3)

906° Benjamín Torrealba 21 (-1)

981° Nicolás Villalón 16 (-24)

