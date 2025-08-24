Huachipato golpea a La Serena y hace tambalear su banca

Cada vez que La Serena está desesperada por conseguir un resultado, manda a su zaguero central Nicolás Ferreyra a la ofensiva para que, como es grandote, agarre un cabezazo.

Ante Huachipato lo hizo, pero no resultó. Los locales cayeron por 2-0 y tal como lo gritó la hinchada, el DT Cristian Paulucci quedó cuestionado.

Costó mucho que el partido agarrara algo de vuelo. Los granates, sin contar con Jason Vargas, no tuvieron rapidez en la transición mientras que los visitantes, con mayor porcentaje de posesión, fallaron mucho en el último remate.

Eso hizo que el encuentro fuera decayendo en intensidad y que el término del primer tiempo sólo se convirtiera en el momento espantosamente largo para ir a buscar alternativas a los respectivos camarines.

No encontraron demasiadas, pero los acereros, al menos en los primeros minutos de la segunda etapa, lograron abrir el marcador y, con ello, no sólo manejar el partido sino que jugar con la desesperación de los serenenses.

El golpe final llegó en los descuentos con un gol de Mario Briceño quien pudo entrar libremente por el medio de la zaga de La Serena.

Ferreyra aún estaba esperando cabecear en el otro arco…

La Serena (0)

Eryin Sanhueza; Jeyson Rojas (Andrés Zanini, 46’), Lucas Alarcón (Fernando Dinamarca, 82’), Nicolás Ferreyra, Cristián Gutiérrez; Sebastián Gallegos, Sebastián Díaz, Manuel Rivera (Jhonatan Kauak, 58’); Gonzalo Jara; Angelo Henríquez y Esteban Moreira (Emanuel Herrera, 46’). DT: Cristian Paulucci.

Huachipato (2)

Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas (Santiago Silva, 81’), Claudio Sepúlveda; Maximiliano Gutiérrez (Kevin Altez, 70’), Jimmy Martínez (Mario Briceño, 70’), Cris Martínez; Lionel Altamirano (Renzo Malanca, 90’). DT: Jaime García.

Liga de Primera (Fecha 21).

Estadio: La Portada.

Goles: Rafael Caroca (H, 50’) y Mario Briceño (H, 97’).

Público: 2.755 personas.

Árbitro: Felipe González.

PURANOTICIA