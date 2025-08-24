Copiapó dejó escapar el triunfo y debió conformarse con un amargo empate

Un apasionante encuentro se disputó la tarde de este domingo en el estadio Zorros del Desierto, recinto que fue testigo del empate a uno que consiguió Cobreloa ante Deportes Copiapó, cuadro que dejó escapar la chance de escaparse como solitario líder de la Liga de Ascenso.

Los dueños de casa tomaron el protagonismo de las acciones en el primer tiempo y por momentos parecía que se iría en ganancia al descanso, pero no pudieron batir al portero Julio Fierro.

Por si fuera poco, los loínos recibirían un durísimo golpe en el inicio del complemento, luego que un rebote del portero Hugo Araya diera en Nicolás Palma, quien convirtió un desafortunado autogol que festejaron los copiapinos (52').

Sin embargo, los dirigidos por César Bravo no bajaron los brazos y encontraron el empate a través de su capitán Gustavo Gotti, quien recibió un pivoteo en el área y con una impecable chilena, mandó el balón a un lugar inalcanzable para el cancerbero (74').

El propio Gotti tuvo el gol de la remontada cerca del final, pero esta vez su contorsión no dio en el blanco (86'), sellando una igualdad que dejó a los zorros en el cuarto puesto con 34 puntos, tres por debajo del León de Atacama, que se mantuvo en la cima con las mismas 37 unidades de Santiago Wanderers.

El próximo sábado a las 12:30, Deportes Copiapó enfrentará a Deportes Santa Cruz en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Por su parte, se mantendrá en la Provincia del Loa para desafiar a San Luis a partir de las 15 horas del domingo 31.

