Azul Azul se desmarca tras allanamientos por investigación contra Clark: "Somos una sociedad aparte y nuestros directores no han sido citados"

A raíz de las diligencias efectuadas este lunes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) al interior del Centro Deportivo Azul (CDA), la representación legal de Universidad de Chile abordó públicamente la situación.

Fue el abogado de la institución, Jorge Arredondo, quien se refirió al procedimiento enmarcado en la investigación por el denominado caso Sartor, el cual indaga la presunta participación del expresidente de la concesionaria, Michael Clark.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación presentes en el recinto deportivo, el profesional enfatizó la postura de la entidad. En ese contexto, Arredondo aseguró que "Michael Clark no tiene cargo directivo en el club. Lo que se habla en esta sociedad anónima son cosas que dicen relación con Azul Azul. Clark eventualmente hará declaraciones. Como club, tenemos el deber de cumplir con las resoluciones judiciales y aclarar lo que esté a nuestro alcance".

Siguiendo con su argumentación para desmarcar el presente del equipo de la contingencia judicial, el representante legal subrayó que "tenemos que seguir enfocándonos en la sociedad anónima que somos. Esto no empaña lo deportivo, la administración seguirá tomando las decisiones para que esas actividades se hagan de correcta forma".

Sobre los detalles específicos del operativo policial, el abogado de la escuadra universitaria aclaró la posición institucional frente al requerimiento, manifestando que "una orden indicó embargar ciertos documentos, pero desconocemos la causa porque no somos parte de dicha causa. Somos una sociedad aparte y nuestros directores no han sido citados".

Desde la vereda del Ministerio Público, el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, entregó los pormenores legales que sustentaron la acción de los detectives. El fiscal detalló que "las diligencias tienen que ver con una autorización otorgada por el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de Fiscalía para registrar cinco domicilios de distintas personas jurídicas".

Finalmente, el representante del ente persecutor profundizó en los hallazgos y en las aristas que se están indagando. Al respecto, Araya puntualizó que "se han obtenido distintos medios de prueba, como documentos y computadores, que permitirán desarrollar las próximas diligencias. Una de las líneas investigativas tiene que ver con la adquisición de Azul Azul por parte de Clark a través de la sociedad Antumalal sin realizar una OPA, además de los delitos que forman parte del caso Sartor, como entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos".

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