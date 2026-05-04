Allanan el domicilio de Michael Clark y dependencias de Azul Azul en el marco del caso Sartor

Las repercusiones en torno a la figura de Michael Clark continúan afectando a Universidad de Chile. Durante la mañana de este lunes, efectivos de la Policía de Investigaciones llevaron a cabo un allanamiento en las dependencias del Centro Deportivo Azul. Este procedimiento policial se enmarca en las diligencias de la investigación que se sigue contra el expresidente de Azul Azul debido a su implicancia en el denominado caso Sartor.

El operativo contempló la fiscalización de cerca de quince funcionarios que se desempeñan en las áreas de operaciones y finanzas. Durante esta acción, los detectives procedieron a la revisión de diversos equipos tecnológicos, específicamente pendrives y notebooks.

Las diligencias no se limitaron únicamente al recinto deportivo. El domicilio de Clark también fue inspeccionado por las autoridades. Esta orden de entrada, registro e incautación contó con la autorización legal correspondiente, siendo visada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

De manera paralela, el despliegue policial incluyó el registro de cuatro sociedades vinculadas al caso. Las entidades que fueron allanadas son Bulla SpA, Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajero SpA y RedWood Capital SpA.

Cabe recordar que, a raíz de esta misma investigación, el extimonel del cuadro laico ya recibió una sanción económica de 65.000 UF ($2.500 millones). Junto con esta multa, fue inhabilitado para ejercer funciones como director o ejecutivo principal en diversas entidades pertenecientes al sistema financiero y de valores.

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