Coquimbo aseguró la cima de su grupo en Copa Libertadores pese a caer ante Nacional

Coquimbo Unido no pudo sacar provecho del futbolista de más que tuvo durante todo el complemento y perdió por la cuenta mínima ante Nacional de Uruguay en el estadio Gran Parque Central, pero igualmente se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores como puntero del Grupo B.

Aunque ya tenía asegurado su lugar en la siguiente ronda del certamen continental, el cuadro "pirata" tenía ante sí la posibilidad de avanzar de fase como líder de su zona, para lo cual le bastaba con empatar para no depender de lo que sucediera en el encuentro entre Deportes Tolima y Universitario de Deportes.

Sin embargo, el compromiso no arrancó de buena manera para los dirigidos por Hernán Caputto. Francisco Salinas cometió una falta cerca del área, el árbitro pitó tiro libre y Maximiliano Gómez no perdonó y colocó la pelota en un lugar imposible para el portero Gonzalo Flores (6').

Tras la apertura de la cuenta, el local le entregó la iniciativa a un conjunto visitante que si bien comenzó a llegar insistentemente al arco contrario, no fue capaz de emparejar las cifras. En el 38' los uruguayos estuvieron cerca de aumentar las diferencias, pero el cancerbero estuvo notable para negarle la conquista a "Maxi" Gómez.

Cuando los equipos estaban pensando en el descanso, el VAR hizo acto de presencia y convocó al colegiado para revisar una fuerte infracción de Tomás Viera sobre Salinas que había sido sancionada con tarjeta amarilla. Luego de algunos segundos, el juez central revirtió su decisión y mandó para las duchas al lateral izquierdo del combinado charrúa (45').

A pesar de estar con un hombre más sobre el terreno de juego, la escuadra coquimbana no tuvo claridad en los metros finales de la cancha para aprovechar esta ventaja numérica e incluso sufrió con algunas aproximaciones del "Bolso" que por poco tomó desprevenido al contrario.

Al final el elenco "filibustero" fue incapaz de revertir el tanteador en Montevideo, pero gracias al empate sin goles entre Tolima y Universitario de Perú avanzó a la siguiente ronda como líder de su zona con 10 puntos, dos más que el representativo colombiano.

Ahora, Coquimbo Unido tendrá unos pocos días de descanso antes de volver al ruedo este domingo a las 12:30 horas para enfrentar a Deportes Limache por la 14a fecha de la Liga de Primera.

PURANOTICIA