Palestino se despide de la Copa Sudamericana en el último lugar y sin saber de victorias

Lo que parecía ser el año de la consolidación a nivel internacional, terminó para Palestino de la peor manera.

El equipo tricolor finalizó último en el grupo F de la Copa Sudamericana con sólo tres unidades y sin conseguir victorias.

El capitulo final lo escribió este martes en La Cisterna, empatando 1-1 con Deportivo Riestra, escuadra que fue penúltimo en la zona con cinco unidades (los clasificados a la siguiente ronda fueron Torque de Uruguay, con 13, y Gremio de Brasil, con 11, y que empataron 2-2 en Porto Alegre).

Pese a que los tricolores tenían incluso la urgencia mínima de anotar su primer gol en la Copa Sudamericana 2026, fue la escuadra argentina la que salió con mayores afanes ofensivos.

De hecho, Deportivo Riestra tuvo al menos tres oportunidades para batir el arco de Sebastián Pérez antes que el zaguero central y capitán, Juan Randazzo, metiera un excelente cabezazo tras centro de Facundo Miño por la izquierda que le daba la victoria parcial.

Palestino logró salir del ahogo en la parte final del primer tiempo, aunque con escaso caudal en la zona rival. Así y todo, pudo conseguir el mínimo objetivo de convertir un tanto tras un pivoteo de Ronnie Fernández que Nicolás da Silva tradujo en el empate con una cabriola.

Pareció que el gol le daría un nuevo impulso a los tricolores y la banca denunció el deseo de ir por más con los ingresos de Gonzalo Tapia y César Munder.

Pero la expulsión de Dilan Salgado le bajó la capacidad de riesgo a Palestino que, aunque exhibió espíritu de lucha, terminó sin alegrías en la Copa Sudamericana.

FICHA DEL PARTIDO

Palestino (1)

Sebastián Pérez; José Bizama, Fernando Meza, Antonio Ceza; Dilan Salgado, Julián Fernández, Ian Alegría (Gonzalo Tapia, 46’), Francisco Montes (Vicente Espinoza, 90’), Martín Araya (Sebastián Gallegos, 61’); Ronnie Fernández (César Munder, 46’) y Nelson da Silva (Jason León, 83’). DT: Guillermo Farré.

Deportivo Riestra (1)

Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Rodrigo Sayavedra (Jonathan Herrera, 65’); Mariano Bracamonte, Nicolás Watson, Pablo Monje, Yonatan Goitía; Gabriel Obredor (Mauro Smarra, 76’) y Antony Alonso. DT: Guillermo Duro.

Copa Sudamericana (Fase de grupos, fecha 6) Grupo F.

Estadio: Municipal de La Cisterna.

Goles: Nicolás Randazzo (DR, 28’) y Nelson da Silva (P, 42’).

Expulsado: Dilan Salgado (P, 57’).

Árbitro: Michael Espinoza (Perú).

PURANOTICIA