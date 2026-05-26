O'Higgins timbró su paso a playoffs de Copa Sudamericana tras derrotar a Millonarios

O'Higgins vivió otra noche mágica en Copa Sudamericana y derrotó por un ajustado 2-1 a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá en un reñido duelo, clasificándose al repechaje para la siguiente fase del torneo.

El cuadro celeste dependía de sí mismo para avanzar a la ronda de playoffs, ya que le alcanzaba con vencer a su adversario colombiano. El paso a octavos, en cambio, era más complicado, ya que dependía de que el eliminado Boston River derrotara a Sao Paulo en Brasil.

A pesar de lo complejo de la ecuación, el representativo chileno partió el encuentro con el pie derecho y abrió la cuenta en el minuto siete, luego de un centro de Francisco González desde la banda derecha que fue conectado por Bastián Yáñez para superar la resistencia del portero Diego Novoa.

El dueño de casa reaccionó a la conquista del formado en Unión Española y contó con varias ocasiones de gol para haber emparejado el tanteador. Rodrigo Contreras, exatacante de Universidad de Chile, erró por muy poco con un tiro cruzado (18') y luego Sergio Mosquera, prácticamente bajo el arco, mandó el esférico por sobre el travesaño (24').

Sobre el final del primer tiempo, los pupilos de Lucas Bovaglio volvieron a acelerar el ritmo y apostando a su principal arma, el juego aéreo, lograron aumentar las diferencias con un certero cabezazo de Alan Robledo (37') que silenció por completo el recinto bogotano.

Sin embargo, los locales salieron con todo para afrontar el complemento y con un zurdazo del "Tucu" Contreras (54') acortó distancias. A partir de ese momento y por largos pasajes del segundo lapso, el compromiso se jugó a la velocidad de una escuadra cafetalera que rozó la paridad con un zapatazo del volante nacional Rodrigo Ureña que alcanzó a manotear Omar Carabalí y dio en el poste (72').

Ya en el último tramo del encuentro el "Capo de Provincia" apretó los dientes y se replegó en campo propio, consiguiendo con mucho esfuerzo sacar adelante la victoria que le permitió quedarse con el segundo puesto del grupo C con diez puntos, dos menos que Sao Paulo, y timbró su boleto para el repechaje.

A la espera de conocer su suerte en la siguiente ronda del certamen internacional, O'Higgins volverá a la acción en la Liga de Primera para medir fuerzas con Everton a contar de las 17:30 horas de este domingo.

PURANOTICIA