Alfredo Stöhwing aborda la amenaza de la Garra Blanca a Jorge Almirón: "Ya sabemos cómo es el fútbol"

Otra vez la continuidad de Jorge Almirón en la banca de Colo-Colo parecer ser insostenible. Es que los últimos malos resultados en la Liga de Primera, donde con el agónico empate resignado ante Everton en Viña del Mar sumó tres partidos consecutivos sin ganar, agotaron la paciencia de la Garra Blanca.

La popular barra del "Cacique" lanzó un amenazante mensaje en el que exigió la salida del director técnico argentino.

“Como la hinchada más popular de este país, queremos referirnos a la insostenible relación contractual de Jorge Almirón con nuestro amado club. Como es de conocimiento público, los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales”, indicó la barra.

Luego agregaron que "por todo esto, le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡Almirón te vas o te sacamos!”.

Uno que reaccionó con preocupación a este ultimátum fue Alfredo Stöhwing, expresidente y actual director de Blanco y Negro, quien en conversación con el sitio Redgol expresó: "Qué va a opinar uno si ya sabemos cómo es el fútbol. No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, es difícil".

Además, el directivo añadió que en las próximas horas se conversará el tema sobre la continuidad del DT en el elenco albo.

PURANOTICIA