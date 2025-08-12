Garra Blanca exige la salida de Jorge Almirón de Colo-Colo: "¡Te vas o te sacamos!"

Jorge Almirón vive su momento más complicado y tenso desde que es entrenador de Colo-Colo y otra vez su continuidad en la banca del Cacique parece ser insostenible.

Es que la noche del lunes la Garra Blanca, popular barra del cuadro albo, lanzó un duro y amenazante comunicado exigiendo la salida del estratego argentino el DT.

"Como la hinchada más popular de este país, queremos referirnos a la insostenible relación contractual de Jorge Almirón con nuestro amado club. Como es de conocimiento público, los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales", comienzan diciendo en el texto.

"Por todo esto, le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡ALMIRÓN TE VAS O TE SACAMOS!", añadieron en la misiva.

Consignar que el sábado Colo-Colo afrontará el clásico ante Universidad Católica, a las 15:00 horas en el estadio Monumental, en un partido en el que podría ser la última oportunidad de Almirón en el conjunto de Macul.

