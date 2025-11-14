Alejandro Tabilo aclara polémica y asegura estar disponible para ser parte de la Copa Davis por Chile

Toda una polémica protagonizó Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) después de que se anunciara que jugará el Ultimate Tennis Showdown (UTS), torneo de exhibición, en México y en la misma semana que Chile disputará una serie de Copa Davis.

De hecho, el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, manifestó toda su indignación con la primera raqueta nacional y hasta calificó la decisión del jugador como "inaceptable".

Frente a todo el revuelo que se generó, el jugador salió a aclarar el tema y aseguró que estará disponible para jugar la "Ensaladera de Plata" por nuestro país.

"La decisión de jugar la UTS siempre fue considerada como una alternativa por los malentendidos que hubo este último tiempo con la Federación y decisiones de parte de ellos que no compartí. Nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis. El contrato con la UTS tampoco está firmado; fue decisión de parte de ellos subirlo antes", expresó en conversación con radio ADN.

"No debo cambiar ninguna decisión, ya que mi prioridad fue siempre jugar por Chile y así lo confirmé en la charla que tuve hoy con 'Nico' Massú. Siempre he soñado y disfrutado jugar por Chile, es la razón por la cual decidí cambiar el país por el cual compito. Las Copas Davis que he faltado han sido por lesiones y por priorizar mi carrera en momentos muy delicados", añadió.

Además, le respondió a Sergio Elías: "Las palabras las sentí bastante injustas y agresivas. Él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar. Nosotros nos dedicamos a un deporte individual y hay momentos en la carrera donde necesitamos eventualmente pensar en nosotros mismos y en nuestra carrera. Por eso solemos tener el diálogo directo con el capitán, Massú, quien entiende más nuestras situaciones y comprende las decisiones".

Por último, Tabilo agregó: "El problema y malentendido que se armó ahora es 100% por una reacción agresiva y desproporcionada del presidente de la Federación, quien tiene cero contacto con los jugadores. Tuve una muy buena conversación hoy con Massú, a quien le confirmé mi prioridad e intención de jugar la Davis. Él entiende a los jugadores y sus compromisos y siempre ha apoyado nuestras decisiones. Entendemos que todos necesitan esa libertad de vez en cuando cuando se trata de este deporte y de nuestras carreras".

