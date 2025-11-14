Presidente de la Federación de Tenis de Chile explota tras anuncio de Tabilo: "No merecería ser llamado nuevamente"

Una polémica se produjo en el tenis chileno luego de que se conociera de que Alejandro Tabilo (81°), apareciera inscrito en la liga de exhibición Ultimate Tennis Showdown (UTS).

Este evento se realizará durante los primeros días de febrero de 2026, justamente, en la fecha en que Chile enfrentará la primera fase de las Qualifiers rumbo a la "Copa Davis".

De esta manera, "Jano" se ausentaría una vez más de las convocatorias del capitán, Nicolás Massú. No estuvo presente en las series ante Bélgica (febrero) y Luxemburgo (septiembre) de este año.

Y el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, fue consultado por esta situación y comunicó que "nos enteramos por la prensa, por las noticias. Entiendo que él también hizo una declaración en la cual informa esta situación y si fuera así, la verdad, para nosotros sería una cosa muy dolorosa".

“En mi opinión, todo tiene su límite, y ya con esto él pasa todos los límites, porque cambiar una exhibición, por mucho dinero que haya, por el honor de defender a Chile… De verdad, creo que si bien es cierto que es opinión del capitán, no merecería ser llamado nuevamente“, agregó.

El dirigente, indicó que "normalmente, es el capitán el que habla con él, pero si hay un anuncio que él lo ratifica, no creo que haya mucho que conversar. Tabilo sabe las fechas de la Davis, sabe que es la misma semana, y está privilegiando“.

"Entendemos cuando privilegió su defensa de puntos a fines de este año por una Copa Davis que enfrentábamos a un equipo no tan importante (Luxemburgo), lo entendemos. Pero esto de cambiar… sabiendo que lo que viene ahora son países mucho más duros, y nos jugamos la primera parte de la clasificación al Grupo Mundial (Finales)", añadió.

Finalmente, enfatizó en la idea de que "tengo que hablar con Nicolás Massú. Si esto es así, como Federación es un acto que no nos parece, estamos absolutamente sorprendidos. Creo que no merece la federación, después de todos los esfuerzos que hemos hecho en estos años, que un jugador prefiera una exhibición a una Copa Davis tan importante“.

