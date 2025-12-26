Aseguran que Eduardo Vargas "ya es jugador" de la U. de Chile y explican retraso en la oficialización

Universidad de Chile ha ido de a poco concretando el regreso de referentes que conquistaron el histórico título de la Copa Sudamericana en 2011.

Primero fue Marcelo Díaz, luego Charles Aránguiz y ahora todo indica que se sumará de cara al 2026 Eduardo Vargas, el gran goleador y figura que tuvo el cuadro azul hace 14 años.

Es que desde radio Pauta aseguraron que "Turboman", quien quedó libre tras su salida de Audax Italiano, "ya es jugador de la U".

Incluso, desde el citado medio explicaron el motivo sobre el por qué el conjunto estudiantil no ha oficializado su retorno: "Sucede que se están respetando los tiempos institucionales, después que se anuncie al técnico se presentarán a los refuerzos. Es un trámite, pero los trascendidos indican que Edu Vargas jugará en la U. de Chile".

Consignar que Vargas estuvo cerca de volver a la U a mitad de este 2025, pero la dirigencia de Azul Azul no logró llegar a un acuerdo y el atacante terminó sorpresivamente firmando en Audax Italiano, donde tuvo un irregular rendimiento.

