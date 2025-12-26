Colo-Colo volverá a disputar el torneo amistoso Serie Río de la Plata en enero del próximo año

La planificación de Colo-Colo para su pretemporada 2026 cada vez va tomando más forma. La semana pasada, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el "Cacique" arrancará los trabajos en Pirque, mientras que ahora ya se sabe sobre amistosos.

Este viernes, la organización de la Serie Río de la Plata, certamen de verano que se juega en Argentina y Uruguay, ratificó la participación del cuadro albo en el evento.

"Uno de los grandes del continente se suma al mejor fútbol de verano", publicó el torneo en sus cuentas en redes sociales.

De esta manera, Colo-Colo volverá a participar en el certamen preparatorio, pues también dijo presente en las ediciones de 2024 y 2025.

En esta ocasión, la Serie Río de La Plata se disputará entre el sábado 10 al viernes 23 de enero de 2026, según informó de manera oficial la organización. Los otros elencos no se han definido aún, pero el programa FIX Radio de Somos Fix dio a conocer que, además del "Cacique", también participarán River Plate, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Argentina, Alianza Lima de Perú, al igual que Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay.

PURANOTICIA