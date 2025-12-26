Reiteran que equipo de la MLS de Estados Unidos tiene en carpeta a Ben Brereton

Por más que el técnico del Derby County, John Eustance, le haya dado un espaldarazo a Ben Brereton, el delantero parece no tener garantizada su continuidad en los "Rams" de cara al próximo año ante el bajo nivel mostrado en la actual campaña, donde registra apenas un gol.

Por eso, el atacante de la Roja fue nuevamente vinculado lejos de la Championship. Según dio a conocer Sky Sports, el Toronto FC de la Major League Soccer de Estados Unidos tiene en carpeta al ariete.

"Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficial con el 'Soton' (Southampton, dueño del pase del chileno), pero sí está explorando las condiciones", sostuvo el citado medio.

"No tiene futuro en St Mary’s. El Derby también tendría que aceptar una liberación anticipada de su préstamo", añadió.

En tanto, Yahoo UK lanzó una durísima crítica al futbolista: "El jugador fracasado de los Saints, quien actualmente se encuentra en una situación difícil cedido en el Derby County. Fue titular en los primeros cuatro partidos de la desastrosa campaña, pero posteriormente fue descartado y solo regresó como suplente".

