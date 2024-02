Viña 2024: Anitta realiza importante donación para afectados por los incendios

La cantante brasileña Anitta, quien cerró la cuarta jornada del Festival de Viña 2024, realizó una importante donación con el fin de recaudar fondos para las personas que resultaron afectadas, en los incendios de la Región de Valparaíso.

Durante su discurso, al recibir la Gaviota de Plata, anunció que el look que utilizó en su presentación en la Quinta Vergara, estará a disposición para poder reunir dineros que vayan en favor de las víctimas del desastre.

"Yo me enteré de lo que pasó acá y mira, atención a todos los que le gusta este look, no sé si el culo va a tener igual, pero no cuesta nada intentarlo. Estoy dando el look que utilizo en este concierto hoy", declaró.

Además hizo un llamado a “ayudar en todo lo que pasó acá en los pueblos con el tema del fuego y es importante que todos los artistas y la gente que pueda ayudar, que siga ayudando. Es muy común que cuando pasa algo complicado, cerquita de la fecha, mucha gente ayuda, pero después la gente sigue necesitando, meses después, semanas después, no solamente ahora que está reciente lo que pasó, pero también después de un mes o dos meses vamos a chequear nuevamente quien sigue necesitando y ayudar con algo más que se necesite porque ahora el tema está ahí", reflexionó.

