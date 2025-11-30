Venezuela alerta a la OPEP sobre supuesta intención de EEUU de controlar su petróleo

Venezuela denunció formalmente ante la OPEP que Estados Unidos pretende “apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza”. Así lo afirmó Delcy Rodríguez durante la reunión, transmitiendo un mensaje firmado por el presidente Nicolás Maduro. “Esta situación es contraria a la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”, señaló.

El gobierno de Caracas alertó sobre la presencia de más de 14 buques y 15.000 efectivos militares estadounidenses en la región del Caribe. Según informó Rodríguez, estas fuerzas habrían llevado a cabo más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico, con un saldo de 80 personas fallecidas.

“Estos meses han sido de constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza contra el Estado venezolano, lo cual vulnera la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”, sostuvo la funcionaria, enfatizando que la situación “pone en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional”.

Venezuela reiteró que se mantendrá “firme” en la defensa de sus recursos y que “no sucumbirá ante ningún tipo de amenazas”. Rodríguez hizo un llamado a la comunidad internacional: “Espero contar con los esfuerzos para contribuir a detener esta agresión y amenaza de los equilibrios del mercado energético internacional, para los países productores y consumidores”.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que el espacio aéreo “sobre Venezuela y sus alrededores” permanecerá completamente cerrado, en lo que fue interpretado como un paso hacia una posible invasión terrestre. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió en su plataforma Truth Social.

La tensión entre ambos países se intensifica, mientras Caracas denuncia amenazas directas sobre su soberanía y recursos energéticos, y Washington sostiene que su despliegue militar busca enfrentar al narcotráfico y garantizar la seguridad regional. La situación aumenta la preocupación sobre la estabilidad del mercado petrolero global y el equilibrio geopolítico en el Caribe.

PURANOTICIA