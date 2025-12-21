Polémica en EE.UU.: denuncian borrado de imagen de Trump en documentos de Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunciaron que el Departamento de Justicia eliminó referencias al presidente Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein, publicados al cierre del plazo legal establecido por una ley bipartidista aprobada recientemente por el Congreso.

Según acusaron, el archivo número 468 ya no figura en la denominada “Biblioteca Epstein” habilitada en el sitio web del Departamento de Justicia. La imagen mostraba un escritorio con varias fotografías, entre ellas una en la que aparecían Donald Trump junto a su esposa Melania, el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

La denuncia fue respaldada por figuras del Partido Demócrata, entre ellas el líder de la bancada en el Senado, Chuck Schumer, quien advirtió que el caso podría tratarse de “uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos”. Desde la oposición exigieron explicaciones a la fiscal general Pam Bondi y cuestionaron qué otra información podría estar siendo ocultada.

Por su parte, el Departamento de Justicia aseguró que los documentos continúan siendo revisados y redactados conforme a la ley, negando censuras indebidas. Sin embargo, la publicación de nuevos archivos —muchos de ellos completamente ennegrecidos— reavivó la polémica, considerando que la ley impulsada buscaba precisamente evitar este tipo de ocultamientos en uno de los casos de abuso sexual más graves de las últimas décadas.

