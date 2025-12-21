Zelenski acusa a Rusia de mantener “señales negativas” en medio de negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que Rusia mantiene “señales reales negativas” en medio de los contactos diplomáticos impulsados con mediación de Estados Unidos para poner fin al conflicto bélico en el este del país. Según el mandatario, Moscú continúa con ataques y acciones militares que contradicen cualquier avance en las negociaciones.

Durante una conversación telefónica con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, Zelenski denunció ataques en el frente, crímenes de guerra en zonas fronterizas y bombardeos continuos contra la infraestructura ucraniana, subrayando que es esencial que la comunidad internacional no guarde silencio frente a estos hechos.

El jefe de Estado ucraniano destacó el trabajo diplomático en curso, incluyendo reuniones realizadas en Florida entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, con la participación de representantes europeos. En ese contexto, sostuvo que existe consenso en la necesidad de ampliar las consultas con los aliados europeos tras los contactos sostenidos en territorio estadounidense.

Finalmente, Zelenski agradeció a Noruega por su respaldo político y material, resaltando su disposición a seguir ayudando tanto en la presión internacional contra Rusia como en la recuperación de Ucrania, especialmente en el fortalecimiento de la resistencia del sector energético frente a los ataques rusos.

PURANOTICIA