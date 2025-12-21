Irán ofrece respaldo a Venezuela ante incautaciones de buques petroleros en el Caribe

El gobierno de Irán ofreció su apoyo a Venezuela para enfrentar las incautaciones de buques petroleros y los operativos militares de Estados Unidos en el Caribe, según informó el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, tras una conversación telefónica con su par iraní, Abbas Araqchi.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Gil aseguró que Venezuela recibió “una muestra plena de solidaridad” del gobierno iraní, junto con un ofrecimiento de cooperación en diversos ámbitos para enfrentar lo que calificó como actos de piratería y terrorismo internacional, acusando a Estados Unidos de violar la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

Ambos cancilleres analizaron el escenario en el mar Caribe, marcado por el despliegue militar estadounidense y la intercepción de embarcaciones venezolanas cargadas con hidrocarburos, en el marco del bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todo petrolero que entre o salga de Venezuela.

Durante la jornada, fuerzas estadounidenses interceptaron un nuevo buque con petróleo venezolano, lo que fue calificado por Caracas como un “robo” que no quedará impune. Las autoridades venezolanas denunciaron que se trata del segundo petrolero confiscado por Washington, en un contexto de creciente tensión regional, operaciones militares con más de un centenar de víctimas fatales y sanciones contra líderes chavistas.

PURANOTICIA