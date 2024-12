Vallejo defiende comparecencia de Crispi en comisión por «Caso Monsalve» y cita a Blumel para reforzar argumento del Gobierno

La ministra Secretaria General de gobierno, Camila Vallejo, volvió a referirse a las críticas generadas por la intervención del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados por el «Caso Monsalve».

Durante su intervención fue evasivo y se negó a entregar detalles de las conversaciones que sostuvo con el Presidente Boric en torno al caso del exsubsecretario, lo que llevó a la comisión, integrada en su mayoría por parlamentarios de oposición, a pedir a la Contraloría que se pronuncie sobre el criterio de transparencia de Crispi.

Las preguntas intentaban establecer si el jefe de asesores recomendó al Mandatario la renuncia inmediata de Manuel Monsalve, luego de que el 15 de octubre el jefe de Estado se enterase de las denuncia que pesaban sobre su excolaborador.

Frente a estas interrogantes, evitó responder argumentando que se trata de “conversaciones privadas”, aunque señaló que lo conversó con el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán (también presente en la sesión) y que “dada la naturaleza de los antecedentes, no fue conversada con otros asesores de la Presidencia”.

“No puedo como asesor del Presidente de la República compartir conversaciones que son por su naturaleza privadas. Respecto a las comisiones investigadoras que evalúan actos de gobierno, esas son cosas formales. En mi rol, tengo muy restringida la posibilidad de poder compartir conversaciones que son de carácter privado”, afirmó.

Sobre este punto, Vallejo indicó que “el Congreso Nacional, los parlamentarios, las comisiones tienen la atribución y el derecho de recurrir a la Contraloría cuando tienen dudas sobre temas de carácter administrativo o legal, y eso es parte del procedimiento”.

La ministra citó al exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel. “En esto nos podemos, nosotros, incluso, no sé si amparar, pero sí recordar lo que el propio exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, señaló, que las y los asesores de la institución presidencial, no hablemos de un presidente en particular u otro, sino que de la institución presidencial no les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o qué no le dijeron a un Presidente”, sostuvo.

“Esto no tiene que ver con transparencia, tiene que ver con no resquebrajar la institución de la presidencia, y eso es una mirada que compartimos incluso con el exministro del Interior, más allá de las facultades y las acciones que puedan emprender los parlamentarios, que de hecho son los que solicitaron la presencia de asesores en la comisión investigadora, que ve actos de gobierno, no asesorías”, insistió.

