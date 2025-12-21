Tragedia vial en Santiago: choque múltiple deja dos fallecidos y un menor grave

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos lesionadas, entre ellas un menor de edad que permanece en estado crítico.

El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas Presidente Eduardo Frei Montalva y Del Ferrocarril, donde, por causas que se investigan, colisionaron una micro del transporte público y un automóvil particular, provocando un violento impacto.

Producto de la colisión, dos ocupantes perdieron la vida en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración. La magnitud del accidente generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la zona sur de Santiago. El menor de edad fue derivado al Hospital Dr. Exequiel González Cortés, en San Miguel, donde permanece con riesgo vital, mientras que el otro lesionado fue llevado al Hospital Barros Luco.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de Bomberos, junto a equipos especializados de la SIAT de Carabineros, quienes iniciaron las pericias correspondientes para determinar la causa basal del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

