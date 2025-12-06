Tensión en el mundo docente: Aguilar acusa falta de pluralismo en nueva asociación

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, reaccionó con dureza a la creación de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, una nueva organización cuyo nombre —muy similar al del histórico gremio docente— generó inquietud e interpretaciones cruzadas en el sector.

Aguilar centró sus críticas en el perfil de su presidente, Gabriel Fuentealba Beltrán, señalando que no cuenta con experiencia en el aula y que mantiene vínculos políticos que, a su juicio, influyen directamente en el carácter de la agrupación. “Llama la atención que sea una organización presidida por una persona que no es profesor. Es raro que una organización de profesores y profesoras la presida alguien que no es profesor”, afirmó.

El líder gremial sostuvo que el tono político de la nueva asociación contrasta con el funcionamiento del Colegio de Profesores, que —según explicó— se basa en la pluralidad interna y la diversidad ideológica. “Al parecer, por sus declaraciones tiene un sesgo muy marcado ideológicamente (…) ha sido candidato por partidos de derecha (…) por lo tanto, tiene un sesgo”, sostuvo.

Aguilar recalcó además que el Colegio se diferencia por su autonomía económica, elemento que considera central para mantener independencia respecto de partidos, gobiernos o intereses privados. “Nosotros nos financiamos única y exclusivamente por la cotización de nuestros socios”, señaló, añadiendo que es “muy importante que las organizaciones transparenten quién las financia, quiénes están detrás de su financiamiento”.

El dirigente concluyó indicando que el gremio tradicional “no se debe a ningún partido político, ni al gobierno de turno, ni a ninguna empresa, ni a ningún poder económico”, destacando que la pluralidad y la independencia han sido pilares fundamentales en los 46 años de historia del Colegio de Profesores.

