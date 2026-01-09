Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares y Fiscalía ingresará acusación

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de ampliar la investigación en el marco del caso Farmacias Populares, donde se encuentra imputado Daniel Jadue.

Ahora, la Fiscalía Centro Norte deberá presentar la acusación para que posteriormente se dé inicio al juicio oral contra los imputados en este caso.

El fiscal jefe Marcelo Cabrera explicó que "el tribunal consideró que ya estaban agotadas las diligencias, cerró con fecha de hoy el plazo de investigación, y nosotros vamos a proceder a presentar la acusación a la brevedad".

"No cambian en nada las solicitudes de pena; los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al señor Jadue y a otros más, se mantienen en los mismos términos que ya se había presentado en su oportunidad antes de la reapertura de la investigación", indicó.

El persecutor señaló que presentarán la acusación y que el “tribunal finalmente lo que va a tener que hacer es presentar una resolución en donde fijará una audiencia de preparación de juicio oral y ahí se discutirán los aspectos pertinentes”.

Cabe señalar que el exalcalde de Recoleta se encuentra cumplimiento la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras ser imputado por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal en este caso. La Fiscalía ha pedido 18 años de cárcel para el exjefe comunal.

