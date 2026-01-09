Detienen a acusado de prender fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo

Carabineros detuvo a un sujeto que el martes prendió fuego a un hombre en situación de calle en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Tras una investigación por parte del OS9 junto con la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente, se logró situar a uno de los involucrados en el sitio del suceso.

El teniente Coronel Fernando Bozo, del Departamento de OS9, comentó lograron "realizar diferentes diligencias investigativas para esclarecer los hechos mediante diferentes técnicas investigativas”.

“Se ubica a un sujeto en la misma comuna, chileno de 32 años, con antecedentes penales previos, el cual se posiciona en el lugar, se individualiza, y se encuentran también evidencias asociadas a este delito”, señaló.

Por su parte, el fiscal Paul Martinson, jefe de la Fiscalía local de San Bernardo, destacó la continuidad de la investigación para este buen resultado.

El plazo de investigación será de 105 días, continuando con las diligencias investigativas para dar con los demás involucrados.

