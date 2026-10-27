Tras la fase final de las 30 jornadas de la Liga de Primera, los dos equipos que ocupen los últimos dos puestos en la tabla de clasificación descenderán automáticamente a la Primera B. Después de 23 jornadas disputadas, hay un grupo de clubes que necesitan ganar cada partido como si fuera una final. Varios equipos están en problemas, pero donde no encontrarás problemas es en 1xBet. Una casa de apuestas confiable que analizará a todos los equipos que podrían descender de categoría.

El último en la tabla : Unión La Calera

Actualmente los Cementeros de La Calera ocupan el puesto 16 con solo 17 unidades de 23 duelos jugados. Las cosas hubieran sido diferentes, si los puntos de las victorias otorgados contra el Everton y el Cobresal no hubieran sido anulados por parte del TAS por haber excedido el límite de jugadores extranjeros. Aunque, si no hubieran sido castigados y obtuvieran esos seis puntos de vuelta, aún estarían en la contienda por permanecer dentro de la Liga.

Para no ser relegados de la máxima categoría, el equipo de John Armijo necesitará de un refuerzo extraordinario que ayude al club alcanzar la brecha de siete puntos que lo separa de Cobresal que se encuentra actualmente en el puesto 14. Y es que, con solo cuatro victorias en toda la temporada, las posibilidades del equipo parecen lejanas. Por eso, si el equipo no decide mejorar en su rendimiento en los siguientes enfrentamientos, su descenso será inevitable. ¿Es confiable 1xBet Chile? 1xBet es lo suficientemente confiable como fuente cuando vamos a hablar de milagros? Para descubrirlo, empieza con tus apuestas en el club.

Zona de descenso : Universidad de Concepción

Universidad de Concepción ocupa el puesto 15 en la tabla de clasificación, el club fue ascendido recientemente a la Liga Primera 2026 después de haber pasado cinco años ausente. En está temporada los azules han tenido varias dificultades, los cuales no han logrado recuperar las caídas con solo 17 goles en 22 partidos siendo la menor cantidad de la liga.

Sin embargo, la posibilidad de que continúen dentro de la máxima categoría no están del todo perdidas. Y es que, con 22 puntos, frente a los 24 puntos de Cobresal, quien ocupa el puesto 14 con solo dos puntos de diferencia, les da la esperanza para llegar a la zona de seguridad. Por eso, los próximos encuentros contra sus rivales serán clave para salir de la zona de descenso.

El próximo partido en casa contra Huachipato y una visita a Cobresal, serían la última oportunidad para que el club se mantenga dentro de la tabla y defina el destino de sus rivales si ascienden o descienden. En las siguientes temporadas, los del Campanil tendrán su cara a cara contra el O’Higgins en casa, Unión La Calera como visitante y a la Universidad Católica en casa, este último encuentro busca clasificar a la Copa Libertadores. Mantenerse en la posición para no descender de categoría no será para nada fácil, sin embargo su destino está en sus propias manos.

Al borde del abismo : Cobresal

Ver al Cobresal en el puesto 14 con 24 puntos es una de las mayores sorpresas durante la temporada. El club de El Salvador suele ser fuerte en casa, y hace siempre lo posible por mantenerse dentro de las primeras posiciones de Liga. Pero este año, el equipo del experimentado Gustavo Huerta, ha ido perdiendo puntos frecuentemente recibiendo 44 goles, un número mayor dentro de la liga.

Bajo la dirección de Huerta desde el 2017, el entrenador se ha convertido en uno de los mayores activos del club. Y es que, con sus 69 años por cumplir en octubre, conoce a su equipo al dedillo; incluyendo la forma de cómo motivar a los jugadores en los momentos más difíciles. Sin embargo, con solo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso, no hay lugar para cometer errores. Al igual que el equipo Universidad de Concepción, todo dependerá de los próximos partidos que se vienen. Primero el encuentro entre estos dos equipos y luego contra el O’Higgins.

Relativamente salvo por ahora

Los tres primeros equipos que se encuentran en la tabla del descenso son el O’Higgins (27 puntos), el Huachipato (28 puntos en 22 partidos) y el Audax Italiano (28 puntos). Ninguno de estos equipos puede darse el lujo de relajarse, ya que una mala racha podría ponerlos entre la zona de peligro. El club que más preocupa es El Huachipato, quien llevaba nueve partidos en la liga sin ganar antes de su victoria en el polémico partido contra Coquimbo. A pesar de ello, los hinchas de estos clubes aún mantienen la esperanza para creer que un par de victorias sean suficientes en las siguientes temporada para asegurar el puesto 14 o uno mejor.

Se viene la recta final de la temporada Liga Primero 2026 la cual promete mucha emoción, drama y adrenalina. ¡Sigue la acción y anima a todos tus clubes favoritos con 1xBet!

PURANOTICIA