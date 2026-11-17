Cómo Coolbet Chile refleja la expansión de las apuestas deportivas online: del fútbol al tenis, la NBA y los eSports, apuestas en vivo, celular y pagos locales.
Hace pocos años, apostar online en Latinoamérica era casi sinónimo de apostar al fútbol. Hoy los usuarios combinan el fútbol con el tenis, el básquetbol o los eSports, y lo hacen desde el celular y con el partido en marcha. Coolbet Chile, la versión local de una casa de apuestas nacida en Estonia, es un buen ejemplo de esa evolución. Este artículo repasa qué cambió, qué factores impulsan la expansión y cómo se refleja en la plataforma.
|Etapa
|Hito
|2016
|Coolbet nace en Estonia como casa de apuestas deportivas y casino online
|2021
|Pasa a formar parte del grupo GAN, proveedor de tecnología para el juego online
|Expansión regional
|Llega a Latinoamérica, con presencia en Chile, Perú y Ecuador
|Hoy
|Opera con licencia de la Malta Gaming Authority y ofrece deportes, eSports, casino y póker
El paso de los mercados europeos a Latinoamérica obligó a adaptar la oferta: más fútbol sudamericano, pagos locales y atención en español.
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Aspecto
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Antes
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Ahora
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Deportes
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Casi solo fútbol
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Fútbol, tenis, básquetbol, eSports, MMA y más
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Momento de la apuesta
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Antes del partido
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También en vivo, con cuotas que cambian
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Dispositivo
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Computador
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Celular
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Pagos
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Tarjeta de crédito
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Redcompra, MACH y billeteras electrónicas
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Información
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Resultado final
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Marcador y estadísticas en vivo
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Tipo de apuesta
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Simple
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Simples y combinadas de varios deportes
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Antes
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Ahora
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Resultado final (1X2)
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Hándicap, totales, ambos marcan y mercados por tiempo
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Solo partidos de fútbol
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Sets y juegos en tenis, cuartos en básquetbol, mapas en eSports
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Apuesta al equipo
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Apuestas a jugadores: goles, puntos, asistencias
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Una apuesta antes del partido
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Apuestas durante todo el evento
|Perfil
|Qué hace
|Qué busca
|Aficionado al fútbol
|Apuesta a su club y a la Primera División
|Mercados simples y cuotas del fin de semana
|Multideporte
|Combina fútbol, tenis y NBA
|Eventos a cualquier hora y combinadas
|Apostador en vivo
|Sigue el partido y apuesta según el desarrollo
|Cuotas rápidas y estadísticas en tiempo real
El tenis encaja muy bien con las apuestas online: hay torneos casi todas las semanas del año y cada punto mueve las cuotas en vivo. En Chile, además, tiene una tradición propia, desde Marcelo Ríos, número 1 del mundo en 1998, hasta jugadores actuales como Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.
|Torneo
|Cuándo se juega
|Superficie
|Australian Open
|Enero
|Cemento
|Chile Open (Santiago)
|Febrero a marzo
|Arcilla
|Roland Garros
|Mayo a junio
|Arcilla
|Wimbledon
|Junio a julio
|Pasto
|US Open
|Agosto a septiembre
|Cemento
|ATP Finals
|Noviembre
|Cemento bajo techo
Ejemplo ilustrativo, con cuotas al ganador del partido para el jugador favorito:
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Momento
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Situación
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Cuota
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Antes del partido
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Favorito por ranking
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1,60
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Tras el primer set
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Pierde el primer set 4-6
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2,40
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Tras el segundo set
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Gana el segundo set 6-3
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1,70
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Tercer set
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Quiebre a favor, 3-1
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1,25
Un mal arranque del favorito puede ofrecer más valor que la apuesta previa, siempre que el análisis siga respaldándolo.
Después del tenis, el básquetbol es el deporte que más creció entre los apostadores chilenos. La NBA ofrece partidos casi todas las noches de octubre a junio, en un horario cómodo para Chile, y figuras globales que se siguen en redes sociales. Sus mercados de puntos, por equipo y por jugador, se adaptan muy bien a la apuesta en vivo, porque cada cuarto cambia el panorama del partido.
La apuesta en vivo es la novedad que más cambió el sector. Permite reaccionar a lo que ocurre en la cancha: una lesión, un cambio de ritmo o un quiebre de servicio. A cambio, exige atención: las cuotas se actualizan en segundos y los mercados se suspenden un momento tras cada jugada clave.
Los eSports son la parte de la expansión que más crece entre el público joven. Coolbet Chile les dedica una sección propia en el menú principal, al mismo nivel que Deportes, Casino y Póker. Los torneos de CS2, League of Legends, Dota 2 y Valorant se juegan durante todo el año, con transmisiones gratuitas en plataformas de streaming y mercados propios:
Para apostar con criterio conviene conocer el juego: el rendimiento en cada mapa y los cambios de plantilla pesan tanto como el ranking.
El celular cambió el ritmo de las apuestas. Antes había que sentarse frente al computador; hoy se apuesta en el transporte, en el estadio o durante la transmisión. Para aprovecharlo sin perder el control:
La expansión también se nota en las apuestas combinadas, que mezclan deportes en un mismo boleto. Las cuotas se multiplican y hay que acertar todas las selecciones:
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Selección
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Deporte
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Cuota
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Gana el local en la Primera División
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Fútbol
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1,80
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Gana el favorito en el Chile Open
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Tenis
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1,50
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Gana el local en la NBA
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Básquetbol
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1,90
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Cuota total
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5,13
Con $5.000, el boleto devuelve $25.650 si aciertan las tres. Cada selección añadida sube el premio, pero también el riesgo de fallar.
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Medio de pago
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Tipo
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Redcompra
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Débito de los bancos chilenos
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MACH
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Billetera digital
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Visa y Mastercard
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Tarjetas
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Skrill, Neteller, MuchBetter, AstroPay
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Billeteras electrónicas
El depósito mínimo es de 2.500 CLP, un monto de entrada bajo que permite probar la plataforma sin arriesgar mucho.
La rapidez es la mayor ventaja de las apuestas en vivo y también su mayor riesgo. Estas herramientas ayudan a mantener el control:
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Herramienta
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Para qué sirve
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Límite de depósito
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Fija cuánto puedes ingresar por día, semana o mes
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Límite de pérdidas
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Corta el juego al llegar a un monto perdido
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Recordatorio de sesión
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Avisa cuánto tiempo llevas apostando
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Pausa temporal
|
Bloquea la cuenta durante unos días o semanas
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Autoexclusión
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Cierra el acceso por un período largo
|Término
|Significado
|Cuota decimal
|Cifra que multiplica el monto apostado; ya incluye lo apostado
|Probabilidad implícita
|1 ÷ cuota: la probabilidad que refleja la cuota
|Apuesta en vivo
|Apuesta hecha con el evento en marcha
|Mercado suspendido
|Pausa breve tras una jugada clave, sin aceptar apuestas
|Hándicap
|Ventaja o desventaja virtual para igualar a dos rivales
|Total
|Apuesta a si una cifra queda por encima o por debajo de una línea
|Combinada
|Varias selecciones en un boleto; hay que acertarlas todas
Coolbet Chile muestra cómo las apuestas deportivas online pasaron de girar en torno al fútbol a una oferta multideporte, móvil y en vivo. La plataforma suma a ese catálogo medios de pago locales, montos de entrada bajos y, en la misma cuenta, Coolbet casino y póker. Para el usuario, el reto es aprovechar esa variedad con información, un presupuesto definido y la calma necesaria para no apostar por impulso.
PURANOTICIA