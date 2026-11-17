¿Cuántos cartones distintos se pueden armar con 75 números? La respuesta ocupa 27 dígitos: aproximadamente 552 cuatrillones. Para llegar a esa cantidad hay que considerar los números que aparecen y el lugar que ocupa cada uno. Basta intercambiar dos números de una misma columna para obtener otro cartón. La cuenta nace de las reglas del formato de 75 bolas: cinco columnas, un grupo de números para cada una y un espacio libre en el centro.

Las reglas que ordenan el cartón

La cuadrícula tiene cinco filas y cinco columnas, identificadas con las letras B, I, N, G y O. Bajo la B van números del 1 al 15; bajo la I, del 16 al 30; en la N, del 31 al 45; en la G, del 46 al 60, y en la O, del 61 al 75.

En las modalidades de bingo online con dinero real que usan este formato, se aplica la misma distribución. Cada columna tiene 15 números disponibles, aunque solo algunos aparecen en cada cartón. La casilla central queda libre, por lo que hay 24 espacios numerados: cinco en B, I, G y O, y cuatro en N.

Los intervalos establecen dónde puede aparecer cada valor. El 12 corresponde a la B y el 52 a la G, por ejemplo. Dentro de su columna, cada número puede ocupar cualquiera de las posiciones numeradas.

Cambiar dos números de lugar también cuenta

Supongamos que un cartón tiene el 3 en la primera casilla de la B y el 12 en la última. Si ambos cambian de lugar, la columna conserva sus cinco números, pero las filas superior e inferior pasan a tener otra composición.

El cartón resultante cuenta como una distribución diferente. Este criterio aparece en un ejercicio de probabilidad del curso CS109 de la Universidad de Stanford, cuyo material de otoño de 2024 distingue los cartones por sus valores y por las casillas donde están ubicados.

El cambio también puede afectar las diagonales. La primera y la última casilla de la B pertenecen a diagonales distintas, de modo que el intercambio modifica los números necesarios para completarlas.

La multiplicación detrás de los 552 cuatrillones

La columna B permite seguir el cálculo sin fórmulas complicadas. Para su primera casilla hay 15 opciones. Después de escoger un número, quedan 14 para la segunda, 13 para la tercera, 12 para la cuarta y 11 para la quinta. Cada número elegido se retira de las opciones disponibles para las casillas siguientes dentro de esa columna.

Multiplicar esas opciones entrega el total de distribuciones de la columna:

15 × 14 × 13 × 12 × 11 = 360.360

La misma operación sirve para I, G y O. En la N hay un paso menos, porque solo se llenan cuatro casillas:

15 × 14 × 13 × 12 = 32.760

De cinco columnas a un cartón completo

Luego hay que reunir las cinco columnas. Cada versión de la B puede combinarse con cualquiera de la I; cada pareja, con todas las opciones de la N, y así hasta completar el cartón.

La operación final es 360.360⁴ × 32.760. El pequeño cuatro indica que 360.360 aparece cuatro veces como factor, una por cada columna con cinco números.

Su resultado exacto es 552 446 474 061 128 648 601 600 000.

William Chon presentó este desarrollo en un proyecto académico de 2014, titulado Near Misses in Bingo y alojado en el Departamento de Estadística de la Universidad de California en Berkeley.

El cálculo reúne elecciones que pueden realizarse por separado. Usar el 12 en la B mantiene disponibles todas las distribuciones de I, N, G y O, pues cada columna trabaja con su propio intervalo. Esa separación permite multiplicar las posibilidades hasta obtener el conjunto completo de cartones.

Los mismos 24 números admiten miles de millones de órdenes

La influencia de las posiciones también puede verse después de elegir todos los números. Si ya tenemos los cinco valores de la B, quedan 120 maneras de acomodarlos.

Para el primer lugar hay cinco opciones; después quedan cuatro, luego tres, dos y una:

5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

La cuenta se repite en I, G y O. En la N, los cuatro números seleccionados admiten 24 órdenes, porque sus opciones sucesivas son cuatro, tres, dos y una.

Al multiplicar las posibilidades de las cinco columnas se obtiene:

120⁴ × 24 = 4.976.640.000

Así, un mismo grupo de 24 números, respetando la columna de cada uno, permite casi cinco mil millones de distribuciones.

Este segundo ejercicio mantiene fija la selección inicial y cambia únicamente las ubicaciones. Sirve para observar cuánto aporta el orden al resultado general: aun con todos los números elegidos, queda una enorme cantidad de cartones por formar.

Elegir los números plantea otra cuenta

También se puede detener el proceso antes de acomodar los valores. En ese punto, la pregunta es cuántos grupos de cinco números pueden seleccionarse entre los 15 de una columna.

Las 360.360 distribuciones de la B incluyen 120 órdenes para cada grupo. Al dividir ambas cantidades, aparecen 3.003 selecciones posibles. En la N, dividir 32.760 por sus 24 órdenes entrega 1.365 grupos de cuatro números.

La elección del grupo y la asignación de casillas son, por tanto, dos pasos que pueden contarse por separado. Primero se decide qué números estarán presentes; después, dónde irá cada uno.

Un ejemplo sencillo ayuda a seguir la diferencia. El grupo formado por 1, 3, 7, 12 y 15 es una selección válida para la B. Escribirlo desde arriba hacia abajo en ese orden produce una columna. Colocar primero el 15 y después los otros cuatro valores produce otra distribución del mismo grupo.

Al reunir las selecciones de todas las columnas se obtienen 111 007 923 832 370 565 grupos distintos de 24 números. Cada grupo admite los órdenes calculados anteriormente. Ambos recuentos, multiplicados, conducen al total de cartones del formato estándar.

Cómo leer una cifra de 27 dígitos

En español, un cuatrillón se escribe con un uno seguido de 24 ceros, según la definición del Diccionario de la lengua española. El resultado equivale a unos 552,45 cuatrillones, que pueden redondearse a aproximadamente 552 cuatrillones para facilitar la lectura.

Los espacios del número completo separan grupos de tres cifras. Esa presentación permite revisar sus dígitos y reconocer la magnitud del resultado.

También puede expresarse aproximadamente como 5,52 × 10²⁶. Esta escritura indica que 5,52 se multiplica por un uno seguido de 26 ceros.

A un millón de millones por segundo

Una comparación permite imaginar la escala: supongamos que una máquina genera un millón de millones de cartones diferentes cada segundo. A esa velocidad, necesitaría unos 17,5 millones de años para recorrer todas las distribuciones.

Es un ejercicio hipotético que toma el total calculado y lo divide por esa producción por segundo. Para pasar el resultado a años se consideran 365,25 días por año.

La comparación exige que cada cartón generado sea distinto de los anteriores. Repetir uno ocuparía tiempo sin avanzar en la lista de posibilidades.

Las líneas que pasan por el centro

La casilla libre también influye al completar un patrón. Una fila que pasa por el centro contiene cuatro números y ese espacio libre. Lo mismo ocurre con la columna N y con las dos diagonales principales.

Las otras cuatro filas y las cuatro columnas exteriores contienen cinco números cada una. Dentro del formato de línea recta hay doce recorridos posibles: cinco horizontales, cinco verticales y dos diagonales.

Esta diferencia conecta la construcción del cartón con lo que sucede al marcarlo. El centro permanece en el mismo lugar en todas las configuraciones, mientras los números a su alrededor cambian.

Las reglas de cada partida determinan cuáles de esos recorridos cuentan. También pueden pedir otros dibujos o cubrir el cartón completo. El patrón exigido establece qué espacios deben completarse y cómo interviene la casilla libre.

Una misma línea puede aparecer en cartones diferentes

Durante una partida, las coincidencias pueden abarcar solo algunas casillas. Dos cartones pueden compartir una fila completa y tener números diferentes en el resto. Si esa fila cumple el patrón exigido y salen sus números, ambos pueden completarla con la misma extracción.

Por ejemplo, una fila superior idéntica puede convivir con cuatro filas inferiores distintas. Los cambios en esas otras casillas producen cartones diferentes y mantienen la coincidencia en la línea superior.

Los 552 cuatrillones corresponden a cartones completos, con cada número en una posición determinada. Una línea ocupa apenas una parte de esa cuadrícula. Ahí pueden coincidir dos jugadores, aunque sus cartones sean distintos.

La cifra describe la variedad que permiten las reglas de construcción. En una partida concreta, el patrón solicitado y los números extraídos determinan qué espacios se completan.

Si hay dinero involucrado, el juego debe reservarse a personas adultas y mantenerse dentro de límites de tiempo y gasto fijados de antemano. Apostar para recuperar pérdidas aumenta la exposición económica.

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