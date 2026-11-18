El 24 de noviembre, 9z arranca su camino en el PGL Major Singapore 2026. El equipo partner de 1xBet empieza desde la primera fase, así que podremos seguirlo desde el primer día del Major.

Además, 9z llega a Singapur con un cambio reciente en el roster: el brasileño history ocupará el lugar de meyern. La nueva alineación reúne jugadores de cuatro países de Sudamérica:

max — Uruguay

dgt — Uruguay

luchov — Argentina

HUASOPEEK — Chile

history — Brasil

9z no suele llegar a los grandes torneos como favorito, pero ya demostró varias veces que eso no significa demasiado cuando empieza el server.

En junio, el equipo alcanzó los cuartos de final del IEM Cologne Major 2026 y terminó en el top 8. En julio, levantó el trofeo de la XSE Pro League Guangzhou con un 3-0 en la final. Y no fueron sus únicos buenos resultados del año.

En otras palabras: 9z puede llegar como underdog, pero nadie debería tomarlo a la ligera.

¿ Hasta dónde puede llegar 9z?

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