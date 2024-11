Herramientas de auto-regulación: ¿La clave para una experiencia de apuestas en línea segura?

Las apuestas deportivas y juegos de azar por en línea han experimentado un auge en los últimos ańos, impulsado por el creciente uso de los dispositivos con acceso a internet y la evolución de la tecnología en general. Esto significa que las plataformas proveedoras de este tipo de servicios son fácilmente accesibles en casi cualquier momento y cualquier lugar, lo cual ha desatado debates en Chile y catapultado un Proyecto de Ley que busca regular el mercado.

Ante el auge del juego en línea, también han surgido debates sobre la importancia del juego responsable fomentado por herramientas de autorregulación.

Herramientas de autorregulación y auto-exclusión: lo que hay que saber

La autorregulación se refiere a la capacidad de planificar, monitorear y guiar el propio comportamiento en diversas situaciones para lograr un resultado deseado o evitar uno no deseado. En el contexto de las apuestas deportivas, esta habilidad es crucial para manejar adecuadamente el tiempo y el dinero invertidos en esta actividad, minimizando el riesgo de pérdidas financieras o de comportamiento impulsivo.

La auto-regulación abarca varias habilidades cognitivas que permiten adaptarse de forma flexible a los cambios, incluyendo el establecimiento de metas, la autoevaluación y la detección de discrepancias entre los objetivos y el comportamiento actual. Estas habilidades son esenciales para evitar comportamientos compulsivos o excesivos, y permiten una experiencia de juego más controlada y consciente.

Elegir plataformas de apuestas que ofrezcan herramientas de auto-regulación puede ser fundamental para los usuarios. La casa de apuestas Epicbet, por ejemplo, cuenta con mecanismos de limitación de pérdidas que ayudan a los apostadores a gestionar sus finanzas dentro de la plataforma. Este tipo de herramienta permite fijar un límite de pérdidas para un período específico, como un día, una semana o un mes. Una vez alcanzado el límite establecido, el sistema bloquea automáticamente la posibilidad de realizar nuevas apuestas hasta que finalice el período configurado.

Esta función proporciona una estructura de control financiero y fomenta el autocuidado, dado que cualquier cambio en el límite debe pasar por un período de espera de 48 horas si el usuario desea aumentarlo o eliminarlo. Este intervalo ayuda a evitar decisiones impulsivas, promoviendo una gestión financiera responsable dentro del entorno de las apuestas.

La autoexclusión es otra herramienta relevante en el ámbito de las apuestas deportivas, diseñada para aquellos usuarios que reconocen que el juego les está generando problemas y desean poner fin a sus actividades de apuestas. Este recurso permite a los jugadores retirarse temporalmente del acceso a las plataformas, ya sea en línea o en espacios físicos, a través de un acuerdo formal de no participación. Durante el período de exclusión, la plataforma está obligada a implementar medidas para evitar que el usuario realice apuestas.

Lo que dice la ciencia

Los investigadores no han alcanzado un consenso claro sobre la efectividad de las

herramientas de autorregulación en el ámbito de las apuestas, aunque sugieren que ciertos mensajes podrían influir en el comportamiento de los usuarios.

Una revisión de 2024 publicada en el “International Journal of Environmental Research and Public Health” determinó que las herramientas de protección al consumidor, tanto activas como pasivas, no siempre generan un impacto positivo. Esto se debe a que los usuarios suelen percibirlas como recursos dirigidos a quienes ya experimentan problemas con el juego, en lugar de herramientas de protección para todos los usuarios.

Sin embargo, un estudio anterior realizado por investigadores de la Universidad Southern Cross, Australia, concluyó que advertencias visibles y efectivas que interrumpan el consumo continuo y excesivo pueden servir como primera línea de defensa en la prevención de comportamientos perjudiciales. Los mensajes que aluden a gastar más dinero del que se puede permitir, establecer y respetar límites de juego, o tomar/necesitar un descanso, son recordados con frecuencia por los jugadores, por ejemplo.

¿Puede apostar ser una actividad positiva?

Apostar puede ser una experiencia positiva siempre que se aborde como una forma de entretenimiento y no como una vía para obtener ingresos. Cuando las apuestas se realizan de manera responsable y dentro de límites financieros razonables, pueden añadir emoción y diversión a eventos deportivos o juegos de azar.

Este enfoque permite que los usuarios disfruten de la actividad sin poner en riesgo su estabilidad económica ni emocional. Al considerar el juego como un pasatiempo más que una estrategia financiera, se reduce el riesgo de pérdidas excesivas y se favorece el autocontrol. Además, esta perspectiva permite que los jugadores mantengan el disfrute de las apuestas sin verse afectados por las fluctuaciones del resultado.

Los principios del juego sustentable para tener en cuenta

El juego sustentable se basa en principios que ayudan a mantener el entretenimiento y evitar problemas relacionados con el juego excesivo. Un aspecto fundamental es prestar atención a las emociones: si jugar deja de ser divertido, causa frustración frecuente, o provoca que se gaste más de lo planificado para recuperar pérdidas, es señal de que el juego ha dejado de ser una actividad recreativa.

Además, es recomendable evitar los juegos de azar si uno está cansado, ha dormido poco o se siente abrumado, ya que estas condiciones pueden influir en la toma de decisiones y aumentar el riesgo de pérdidas.

Antes de participar en juegos de azar, planificar el tiempo y el dinero destinados es esencial. Usar únicamente dinero disponible y evitar pedir préstamos para jugar son claves para disfrutar la experiencia sin comprometer el bienestar económico ni las relaciones personales o sociales.

En conclusión

La industria del juego en línea es un fenómeno que continúa creciendo, atrayendo a millones de usuarios y causando debates acerca del bienestar y la seguridad de estos consumidores. En este panorama, las apuestas seguras dependen de un enfoque responsable que priorice el autocontrol y la planificación. La integración de herramientas de autorregulación y auto-exclusión, junto con una actitud de entretenimiento hacia el juego, contribuye a minimizar riesgos y permite disfrutar de una experiencia de juego más segura y sustentable.

(Imagen: Pixabay)

