Sobre el agua, en las rocas y en lo más alto: Los estadios de fútbol más insólitos

La empresa mundial de apuestas 1xBet nos habla de los estadios más impresionantes e insólitos donde se juegan partidos de fútbol.

El fútbol nunca ha estado tan cerca de los deportes acuáticos como durante los partidos del estadio flotante de Singapur. El campo estaba situado sobre una enorme plataforma flotante, por lo que el balón no paraba de irse a las aguas de Marina Bay.

Las gradas para espectadores estaban situadas en la orilla, justo enfrente del estadio, y tenían capacidad para unas 30.000 personas. Al mismo tiempo, la pista que separa el estadio y la zona de aficionados se utilizaba para carreras de Fórmula 1. Se cerró en septiembre de 2023, pero está previsto que otro recinto, el NS Square, abra sus puertas en 2027. El nuevo estadio conservará parte de su estructura flotante, pero la mayor parte se construirá en tierra.

Estadio en una roca