"Mafia FIFA": Diputado Celis atribuye exclusión de Chile al Mundial 2030 a un "castigo" por la mano dura contra casas de apuestas

Una fuerte polémica, que incluso ha escalado a nivel político, fue la que desató la FIFA al excluir a Chile de la organización de la Copa del Mundo de 2030.

De esta manera, serán Argentina, Uruguay y Paraguay los encargados de albergar la primera parte de la cita, que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

La decisión tomó por sorpresa a la plana de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que sólo se enteró del anuncio a través de un mensaje publicado en redes sociales por Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, sostuvo que "Chile lamenta la exclusión realizada por el Consejo de la FIFA. Nuestra atención continuará puesta en nuestro desafío deportivo: el primero es la participación de la selección adulta en el proceso clasificatorio, así como nuestras selecciones femenina y sub 23 en los Panamericanos".

Pero el tema rápidamente escaló a nivel político, donde incluso el presidente Gabriel Boric salió al paso del papelón: "Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y, por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega", señaló el Mandatario.

Quien también entró al debate por lo ocurrido fue el diputado y miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara, Andrés Celis, quien sostuvo que "hemos sido castigados por la mafia de la FIFA porque no bailamos al son de la música de ellos".

"Hay otros países que sí se suman a sus malas prácticas. Bueno... y son premiados como sede para un Mundial; y nosotros hemos sido excluidos porque no estamos a favor de las malas prácticas", prosiguió el parlamentario RN.

En ese sentido, detalló iniciativas chilenas que, a su juicio, no son del gusto de la "mafia FIFA", según dijo: "Primero, con las casas de apuestas; segundo, con un proyecto de ley, que se está discutiendo en el Parlamento, de separar a la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile; y tercero, con lo que también se está debatiendo, respecto a las sociedades anónimas deportivas", indicó el legislador.

"Y como no es del gusto de la FIFA que un Gobierno, un Parlamento, un Estado, se inmiscuya con el fútbol, es que ha castigado a nuestro país y lo ha dejado fuera del Mundial 2030. Esa es la verdad. El resto es solamente música celestial, son palabras de cortesía", continuó expresando el Diputado por la región de Valparaíso.

Acerca de eventuales responsabilidades que tendría el Gobierno en esta exclusión de Chile para el Mundial 2030, Andrés Celis sostuvo que "debió haber advertido que venía esto. La ex Ministra del Deporte (Alexandra Benado), en particular, debió haber previsto esto; debió haber conversado con el presidente Boric y haber analizado este escenario, que era absolutamente previsible porque, reitero, esto es una sanción hacia Chile porque nos inmiscuimos en temas que a la FIFA le complican".

Finalmente destacó la inversión de Chile para ser sede de la Copa del Mundo, descartando falta de preparación: "No es porque Chile no esté preparado o no tenga las instalaciones. Es más, Chile había ya ha invertido una cantidad importante de dinero dentro del Presupuesto 2022, 2021, 2020, justamente para estar como una de las sedes para el Mundial 2030".

Cabe hacer presente que, en lo inmediato, Pablo Milad adelantó que recibió el llamado de los presidentes de las federaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes le habrían dado su apoyo en relación a que "Chile va a ser considerado en otras opciones", de las cuales no profundizó el cuestionado mandamás del fútbol nacional.

