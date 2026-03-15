¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?: equipos latinos, transmisión y pronósticos

Chile no estará en el Mundial 2026. Es una realidad que todavía pesa entre los hinchas, sobre todo después de lo que significó la generación dorada. Pero el fútbol no se detiene y la Copa del Mundo igual llegará con todo su peso. El torneo se jugará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y tendrá una fuerte presencia latinoamericana.

Aunque la Roja quedó fuera de la competencia, en la región habrá varios equipos que prometen dar pelea. Para los fanáticos chilenos, entonces, la atención se traslada a otra pregunta: dónde ver los partidos y qué selecciones de América Latina pueden convertirse en protagonistas.

Consejos para seguir el Mundial con inteligencia

Cada Mundial se vive de manera distinta. Algunos simplemente se sientan a disfrutar los partidos, mientras que otros prefieren mirar más allá del resultado y analizar cómo llegan los equipos. Las estadísticas, las rachas recientes o el historial entre selecciones suelen ofrecer pistas interesantes.

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Pero más allá de cualquier análisis, el Mundial siempre termina siendo una fiesta del fútbol. Y con varias selecciones latinoamericanas en competencia, no faltarán partidos atractivos para seguir durante todo el torneo.

Las selecciones latinoamericanas clasificadas al Mundial

El Mundial 2026 tendrá un formato ampliado y eso permitió que Sudamérica tenga más representantes que en ediciones anteriores. La CONMEBOL contó con seis cupos directos y la posibilidad de sumar uno más a través del repechaje. Estos son quienes estarán en la Copa del Mundo:

Entre los clasificados aparece Argentina, actual campeona del mundo. El equipo terminó liderando las Eliminatorias y llegará nuevamente como uno de los candidatos fuertes a pelear el título.

Brasil también logró asegurar su lugar, aunque su camino en la clasificación tuvo momentos complicados. Hubo cambios en el banco y algunas dudas, pero la selección mantiene una base de jugadores que siempre la vuelve peligrosa.

Ecuador fue otra de las selecciones que completó una campaña muy competitiva. A pesar de haber arrancado con tres puntos menos por sanción, logró mantenerse firme durante gran parte del proceso.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, recuperó intensidad y una identidad clara dentro del campo. Esa transformación volvió a colocar a la Celeste como un rival incómodo para cualquier selección.

Colombia también tuvo una eliminatoria sólida y selló su clasificación tras una victoria contundente frente a Bolivia en la última jornada.

El último boleto directo fue para Paraguay, que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de varios años de ausencia. Su última participación había sido en Sudáfrica 2010.

En cuanto al repechaje, Bolivia terminó séptima en la tabla y tendrá la posibilidad de pelear por el último cupo. En marzo de 2026 jugará en México ante Surinam y, si logra avanzar, podría enfrentarse a Irak por un lugar en el Mundial.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

La transmisión del Mundial en Chile tendrá presencia tanto en televisión abierta como en plataformas pagas. Chilevisión será uno de los canales encargados de emitir partidos del torneo, lo que permitirá que muchos encuentros puedan verse de manera gratuita.

A su vez, servicios de televisión deportiva como DirecTV Sports y plataformas de streaming también ofrecerán una cobertura más amplia. Esto incluye partidos simultáneos, análisis previos y programación especial durante todo el campeonato.

De esta forma, aunque la selección chilena no forme parte del Mundial 2026, los hinchas igual tendrán muchas razones para seguir cada jornada del torneo. El fútbol, después de todo, siempre encuentra la manera de convocar.

PURANOTICIA