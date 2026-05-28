El torneo que cambió el fútbol para siempre: 1994 y el mundo que creó

¿Puede un solo evento reactivar la economía de todo un continente? En el mundo del deporte profesional, la respuesta siempre es ambigua. Para algunos países, acoger el Trofeo del Mundo supone una oportunidad para impulsar las infraestructuras: nuevas carreteras, aeropuertos y una oleada de turistas que gastan una fortuna. Para otros, es una auténtica pesadilla: estadios vacíos y abandonados, y deudas que los contribuyentes locales llevan décadas pagando.

Echemos la vista atrás a México. En 1986, un país que aún se estaba recuperando de un devastador terremoto ocurrido ocho meses antes acogió el mayor evento futbolístico. Fue un éxito a nivel local: estadios llenos (con una media de 46 000 espectadores) y un impulso económico a corto plazo para el sector servicios.

Hoy en día, 1xBet es consciente de que la magia de 1986 solo fue posible gracias a una base ya existente. Como muestra nuestro análisis, México lo tendrá más fácil en 2026: el Azteca y Monterrey no requieren inversiones de miles de millones, y el país cuenta con dos poderosos vecinos del norte como socios. Y en este contexto, es difícil no recordar un caso histórico que cambió las reglas del juego para siempre: Estados Unidos en 1994.

EE. UU. 1994: “ soccer ” en lugar de fútbol

En la primavera de 1994, la economía estadounidense parecía un motor perfecto. La administración Clinton registró una cifra récord de 3,85 millones de nuevos puestos de trabajo en un solo año. El crecimiento real del PIB se mantuvo estable en un 3,8 %, superior al registrado durante la próspera década de los 80. El déficit presupuestario se estaba reduciendo y el TLCAN (ahora T-MEC) acababa de abrir sus fronteras al libre comercio. Parecía que el país era capaz de cualquier cosa.

Pero había un problema: el torneo más importante del mundo se le había adjudicado a un país donde no existía el fútbol, allí todavía se llama “soccer”. La NASL se había desintegrado ya en 1984. En 1988, cuando se estaba eligiendo al anfitrión, Estados Unidos no contaba con ninguna liga profesional en activo.

Los organizadores lanzaron un ultimátum: o se creaba una liga, o el evento se celebraría en otro lugar. El resultado fue el nacimiento de la MLS en 1993 y su puesta en marcha en 1996. En definitiva, Estados Unidos consiguió el torneo más importante del mundo en un deporte que no tenía, por lo que tuvo que crear uno.

Momentos memorables y el escándalo de Maradona

El torneo no solo se recordó por el calor insoportable que hacía en los campos de Nueva Jersey. Fue la primera vez que los partidos se disputaron en estadios cubiertos de la NFL. El mundo fue testigo del emblemático incidente de la ceremonia inaugural protagonizado por Diana Ross y de la decepción del legendario italiano Roberto Baggio tras la derrota en la final ante Brasil, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Pero el principal foco de polémica lo protagonizó el polémico Diego Armando Maradona. La leyenda dio positivo por efedrina y fue sancionado. Esto supuso un shock para Latinoamérica: el ídolo de millones de personas disputó su último partido entre lágrimas ante las cámaras. Le revocaron el visado para Estados Unidos y, a partir de entonces, la actitud de Maradona hacia el Gobierno siguió siendo negativa. «Me han cortado las piernas», dijo Diego.

Repercusión mundial : cómo ha cambiado el sector

El Mundial de 1994 supuso un gran auge para la economía del fútbol. Por primera vez, la asistencia media superó los 68 000 espectadores, un récord que aún se mantiene. Pero hay algo más importante:

▪️La regla de los tres puntos. Fue aquí donde se introdujo por primera vez el sistema de los tres puntos por victoria, que sustituyó al antiguo sistema de dos puntos y cambió para siempre la táctica y la emoción de la fase de grupos.

▪️Televisión y patrocinios. Los ingresos por derechos de retransmisión a nivel mundial se dispararon un 400% en comparación con los de Italia en 1990. Las empresas estadounidenses se dieron cuenta de que podían vender y promocionar sus productos en este nuevo deporte con el mismo éxito que en la Super Bowl.

¿ Qué nos depara el año 2026?

Ahora Estados Unidos vuelve a ser el centro de atención, pero la situación es diferente. Por un lado, hay una mayor cobertura mediática debido a la presencia de estrellas mundiales y al desarrollo activo de la MLS (los ingresos del Inter Miami CF han pasado de $56 millones en 2022 a $200 millones en 2025). Por otro lado, la crisis iraní, las protestas internas por la política de inmigración y los precios récord de las entradas (más del 200% superiores a los de Qatar) crean un contexto tenso. Las subidas de precios también han afectado a otros ámbitos de la vida: debido al Mundial, los billetes de tren de New Jersey Transit al MetLife Stadium costarán $98 en lugar de los $13 habituales.

Sin embargo, el país se está recuperando económicamente de la crisis posterior a la COVID, y el rápido crecimiento del sector de la inteligencia artificial se compara a menudo con la burbuja puntocom de 1995-2001. A diferencia de lo que ocurría en 1994, la infraestructura no solo existe ahora, sino que está sobredimensionada: 16 ciudades sede, estadios de la NFL con capacidad para 80 000 espectadores. El peligro no está en la construcción, sino en la logística, la seguridad y los precios, que sorprenderán a los futuros turistas.

Pero la lección clave de 1994 para América Latina es sencilla: el Trofeo del Mundo no cura la economía. Simplemente acelera procesos ya arraigados. Mientras que Estados Unidos transformó el fútbol de un cero culturalmente en un negocio millonario en 1994, Brasil gastó aproximadamente $11 600 millones en el Mundial de 2014 y sufrió una ola de protestas, varios estadios vacíos en regiones a las que ya no acuden los turistas y un modesto crecimiento del PIB del 0,1%.

¿Cómo se desarrollará el Mundial de 2026? Dadas las expectativas, tradicionalmente exageradas en comparación con la realidad, y la agitación política, hay más en juego que nunca. Pero el dólar, al igual que hace 32 años, sigue sonando al ritmo de cada toque del balón.

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