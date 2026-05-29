Paris Saint-Germain vs. Arsenal: ¿quién ganará la final de la Champions League?

El 30 de mayo, el PSG y el Arsenal se enfrentarán en el Puskás Aréna de Budapest en la final de la Champions League. 1xBet, socio oficial del París Saint-Germain y marca que lleva varias temporadas apoyando al club parisino en sus principales retos europeos, analiza qué se puede esperar del partido más importante de la temporada de clubes y qué factores podrían influir en el resultado de la contienda.

El Arsenal busca su primer título de la Champions League

El club de Londres llegó a la final por primera vez en 20 años. La última vez lo hizo en la temporada 2005-06, en donde el Arsenal perdió por 2-1 contra el Barcelona en un partido decisivo.

En la fase de grupos, el equipo inglés terminó en lo alto de la tabla al ganar ocho partidos con una diferencia de goles de 23-4. En la fase eliminatoria, el equipo venció al Bayer Leverkusen (3-1 resultado global), al Sporting CP (1-0) y al Atlético de Madrid (2-1). Cabe destacar que el Arsenal no ha perdido ni un solo partido en esta temporada y los hombres de Mikel Arteta suman 11 victorias en 14 partidos.

Esta es la segunda vez que los Gunners llegan a la final de una Champions League en su historia. Hace dos años, el equipo llegó a los cuartos de final y, el año pasado, jugaron en la semifinal. Esta temporada ha sido histórica para el club, ya que el Arsenal ganó la Premier League por primera vez en 22 años.

El Paris Saint- Germain está determinado a defender su título

En la temporada pasada, el equipo de Luis Enrique ganó por primera vez el trofeo más importante para los clubes de Europa y ahora intentará defender el título. En la Champions League, solo el Real Madrid ha logrado tal hazaña, al ganar la competencia por tres años seguidos, desde 2016 hasta 2018.

En la fase de grupos, Paris Saint-Germain, socio oficial de 1xBet, terminó en el puesto número 11. No obstante, en la fase eliminatoria, los parisinos mejoraron de manera significativa al derrotar al Mónaco (5-4 resultado global), golear al Chelsea (8-2), eliminar al Liverpool (4-0) e imponerse ante Bayern Munich en una dramática semifinal (6-5).

Los rojiazules llegan a la final como el equipo goleador de la temporada con 44 goles. Los jugadores de Luis Enrique gozan de una gran posesión del balón, presionan a sus rivales en las bandas y son una amenaza constante en el área rival. Esta estrategia también ha dado sus frutos en la Ligue 1, ya que el club aseguró su título número 14 antes de lo previsto y se convirtió en campeón de Francia por quinta temporada consecutiva.

¿ Qué esperar de la final ?

En sus enfrentamientos cara a cara, el PSG y el Arsenal suman dos victorias cada uno y tres empates. No obstante, los parisinos tuvieron la última palabra hace un año cuando derrotaron a los londinenses dos veces en las semifinales de la Champions League, al ganar por 3-1 en el resultado global. Es por esto que el partido en Budapest no solo le da la oportunidad a los Gunners de ganar el trofeo de clubes más importante de Europa, sino también de tener su revancha por la derrota del año pasado.

Las principales armas de Arsenal son las rápidas transiciones de la defensa al ataque y las jugadas a balón parado. Durante la temporada en la que fueron campeones de la Premier League, el equipo estableció un nuevo récord en el número de goles marcados a partir de saques de esquina. De acuerdo con los analistas de 1xBet, los londinenses podrían tener problemas en el lado derecho de su alineación, ya que Ben White está fuera por una lesión en la rodilla y aún es incierto si Jurriën Timber podrá jugar. No hay duda de que Luis Enrique intentará sacar el máximo provecho de esa área, al usar las rápidas carreras de Nuno Mendes y realizar cambios tácticos.

Ambos equipos ya han sido coronados campeones en sus respectivos países y tienen el tiempo suficiente para prepararse para este decisivo partido. Debido a esto, la final de la Champions League promete ser una batalla intensa hasta el último silbato.

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