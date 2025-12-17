Consumidor informado: cómo aprovechar al máximo las promociones online

Las promociones suelen ser cautivantes, dado que buscan captar la atención de los usuarios mediante mensajes que ostentan cierta gratuidad o beneficio. Es necesario tener en consideración que, al menos en la mayoría de los casos, las promociones están sujetas a términos y condiciones. Estos varían según el beneficio ofrecido y la plataforma que lo brinda, por lo que resulta fundamental detenerse en el apartado de letra chica que los detalla.

Aspectos tales como el plazo de validez, las formas de pago disponibles, los costos de envío y las políticas de devolución son claves y deben ser identificados antes de solicitar o aceptar una promoción. Los términos y condiciones expresan el alcance real de las promociones, permitiendo al consumidor evaluar si la oferta le resulta verdaderamente conveniente o si existen condiciones que limitan o afectan la compra.

No comprar por impulso

Como mencionamos al comienzo, las publicidades son parte de la estrategia de marketing, generalmente desarrolladas para captar la atención de los usuarios. Su componente atractivo está diseñado para encajar con las demandas de la sociedad. Es por eso que los usuarios sienten que, muchas veces, las ofertas están dirigidas específicamente a ellos; todo esto forma parte del kit estratégico del sector.

A la hora de comprar o de solicitar una promoción, es importante no dejarse guiar por los impulsos. Mantener la mente en frío, analizar la fiabilidad del portal de compra, leer la letra chica y determinar si realmente necesitas lo que estás por comprar ayuda a evitar caer en promociones engañosas y estimula el desarrollo de hábitos de consumo consciente. El mismo Sernac elaboró una guía con consejos prácticos para evitar riesgos de endeudamiento y fraudes durante compras online.

Verificar la reputación del vendedor

Para aprovechar una promoción o asegurarte de que tus compras online efectivamente llegarán a tu domicilio en tiempo y forma, es fundamental verificar que el vendedor sea confiable. En aquellas más grandes, como Mercado Libre Chile o Falabella.com, los usuarios pueden conocer la reputación del vendedor que se refleja en la cantidad de estrellas que tiene y la cantidad de ventas que ha realizado.

Los profesionales recomiendan comprar a aquellos vendedores y/o comercios que cuenten con reseñas y comentarios de otros compradores, no solo para detectar si el vendedor es fiable, sino también para evaluar la calidad del producto. Asimismo, es importante prestar atención a que los comentarios no sean tan similares entre sí, ya que en ese caso podrían haber sido generados de manera artificial, lo que restaría credibilidad a las valoraciones.

Atención a las promociones fraudulentas

Con al crecimiento del comercio electrónico, también han aumentado las estafas virtuales. El informe de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) explica las acciones que se han implementado desde el Gobierno para combatir el índice creciente de ciberdelincuencia que se ha registrado en el país desde el 2017.

Muchas de las estafas virtuales son llevadas a cabo por piratas cibernéticos que se especializan en diseñar promociones engañosas; esta parece ser la forma más fácil de pescar víctimas. Puedes evitarlas, solo hace falta estar atento: cuando las ofertas son demasiado buenas para ser reales y ofrecen descuentos excesivos o beneficios exagerados, sospecha. Verifica la identidad del vendedor para garantizar que se trate de ofertas legítimas.

Comparar las ofertas

Aprovechar al máximo las promociones online implica hacer un buen análisis de la oferta. Si sabes qué estás buscando, intenta recurrir a distintas plataformas para comparar precios e identificar descuentos. Localiza también los cargos adicionales que aplica cada plataforma y que pueden llegar a alterar el precio final de la compra.

Recuerda que la mejor compra no siempre es la más económica; hay otros aspectos relevantes por considerar, como la calidad, los tiempos y formas de devolución, y la calidad del producto. Finalmente, localiza los métodos de pago disponibles y busca tu mejor opción teniendo en cuenta posibles descuentos y/o pagos con cuotas.

PURANOTICIA