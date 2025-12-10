Sernac entrega guía para compras navideñas y advierte sobre riesgos de endeudamiento y fraudes

Comenzó diciembre, mes donde tradicionalmente aumentan los gastos en los hogares: compras de regalos, actividades de cierre de año, y todo lo necesario para celebrar las fiestas.

Este período suele traer diversas ofertas y tentaciones de consumo, por lo que es importante que las familias puedan organizarse y tomar decisiones responsables para no comprometer su capacidad de pago futura.

A modo de recomendación, es ideal establecer un presupuesto máximo de gasto para sus compras navideñas, que se pueda asumir sin afectar otros gastos recurrentes, como el arriendo y cuentas básicas. Es importante planificar y priorizar los gastos, y no comprar impulsivamente.

Con el objetivo de ayudar a las y los consumidores en esta tarea, el Sernac elaboró una guía con consejos prácticos para que puedan enfrentar de mejor manera los compromisos propios de esta época, evitando decisiones que afecten su presupuesto familiar a mediano o largo plazo.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

La principal recomendación es preferir pagos al contado, en caso de ser posible.

Si la decisión es recurrir al uso de las tarjetas de crédito, y tiene más de una tarjeta, es mejor utilizar una sola, es decir, efectuar sus compras con el mismo plástico.

De esta manera se ahorrará en el pago de comisiones de mantención y/o administración, ya que no tendrá varias tarjetas en uso (con saldo de deuda).

Es preferible ocupar la tarjeta con la menor tasa de interés (la puedes encontrar en el estado de cuenta de la tarjeta).

Si se considera necesario recurrir al endeudamiento, se debe realizar el ejercicio de cotizar, comparar y elegir las mejores alternativas fijándose en lo que terminará pagando al final utilizando el Costo Total del Crédito (CTC) como herramienta de comparación y no sólo la cuota.

Además, el Sernac dispone del Comparador de Tarjetas de Créditos, que permite a las personas consumidoras comparar todos los cargos asociados a las tarjetas de crédito disponibles en el mercado, distinguiendo cargos por mantención, "avance en efectivo" y su uso en el extranjero, entre otros.

AVANCE EN EFECTIVO O CRÉDITO DE CONSUMO

Si lo que se busca es obtener dinero en efectivo de libre disposición, el avance en efectivo que permiten las tarjetas de crédito es más caro que un crédito de consumo, ya que los primeros tienen tasas de interés más altas y adicionalmente se pagan comisiones, por lo que puede ser una buena idea evaluar la segunda opción.

Una vez realizadas las operaciones de compra o avances en efectivo con la tarjeta de crédito, mensualmente se emitirá un estado de cuenta para su respectivo pago.

En dicho caso, las personas consumidoras deben pagar siempre el monto total facturado. Con esto evitarán el pago de otros intereses y podrán ir reduciendo su deuda.

Al ser grandes montos los que se adquieren a través de un crédito de consumo, la principal recomendación es conversar con el grupo familiar ante la posibilidad de adquirir una deuda y analizar qué gastos podrían disminuir o ajustar para cumplir con el pago analizando varios escenarios, responsablemente.

Se recomienda solicitar una cotización o solicitud de portabilidad en al menos tres entidades financieras que presenten las mejores condiciones en el simulador: menor CTC (Costo Total del Crédito) o menor CAE (Carga Anual Equivalente), considerando un crédito con igual monto y plazo. Como referencia se puede utilizar el Comparador de Créditos de Consumo de Sernac.

Si ya se tomó la decisión de solicitar un crédito, se debe informar de todos los aspectos, como precios, condiciones de contratación, entre otros. Por lo mismo, se recomienda leer detalladamente los contratos antes de firmarlos para comprender totalmente su contenido y exigir que se cumpla con todo lo que se prometió, especialmente considerando la publicidad.

Las deudas deben adquirirse considerando la capacidad de pago mensual, pero también eventualidades, como posibles enfermedades, y las estacionalidades, como el pago de colegios, patentes, cumpleaños, entre otros.

PREVENCIÓN DE FRAUDES

Durante esta época, los delincuentes se aprovechan de la confianza en grandes marcas, la urgencia para conseguir buenos precios para regalos y la dificultad para detectar falsificaciones.

Ante este escenario es importante que las y los consumidores tengan en cuenta un serie de recomendaciones extras:

- No usar una única contraseña para todos los servicios financieros contratados.

- No abrir vínculos sospechosos. Verificar que el sitio en el que se navega cuenta con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones.

- Hay que tener especial cuidado con correos electrónicos y llamadas fraudulentas.

- Desconfíe de las ofertas "demasiado buenas" o de mensajes que le presionen a hacer algo de manera inmediata o urgente.

- Antes de realizar alguna compra en un sitio web que no se conoce, averigüe más sobre el vendedor en internet.

- Nunca entregar datos personales, de la tarjeta de crédito, débito o coordenadas, por correo electrónico y mucho menos en redes sociales.

- Si existen dudas, se debe llamar o asistir a la institución financiera y verificar los hechos.

- En caso de fraude cibernético, bloquear inmediatamente las tarjetas de crédito o débito, a través de los canales dispuestos por su institución financiera.

- Desconfiar de los mensajes por redes sociales. Verificar que la cuenta que se contacta sea oficial (check azul). Nunca entregar datos personales en los mensajes directos. Reportar y bloquear las cuentas sospechosas.

Finalmente, en caso de que las empresas no cumplan con lo establecido en la normativa vigente, se puede ingresar un reclamo en sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región.

PURANOTICIA