Cuando el marcador se niega: historias deportivas de victoria, derrota y resiliencia

Hay una emoción que se parece a un salto en el estómago: la misma que aparece cuando el árbitro mira el reloj y todavía queda una jugada, o cuando un tiro libre se coloca con una calma que parece insolente. Esa emoción también existe en la lógica de las apuestas: poner una ficha en lo incierto, no para domesticarlo, sino para sentirlo más cerca.

El deporte, en su versión más honesta, no es una línea recta. Es una calle con desvíos, con barro, con ventanas que se abren y se cierran. La victoria suele llegar con retraso, como si el calendario tuviera sentido del humor. La derrota, en cambio, llega puntual: te toca el hombro y te dice: “mirá, mejor”.

Perder para ajustar el mapa

La resiliencia no es un póster motivacional; es una práctica incómoda. Empieza cuando el plan falla y, sin embargo, te quedás. En un vestuario, ese quedarse puede ser revisar un error sin excusas. En una cancha, puede ser aceptar que el rival te leyó el libreto.

Hay derrotas que enseñan porque obligan a reducir el ego a una pregunta simple: ¿qué se puede cambiar hoy? El atleta que vuelve a entrenar al día siguiente no niega el dolor; lo usa como dato. El equipo que vuelve a intentar una presión alta después de que le ganaron la espalda entiende que la valentía también se corrige.

En ese sentido, los regresos no son milagros. Son acuerdos diarios con la paciencia.

La remontada como idioma

El 25 de mayo de 2005, en Estambul, Liverpool y AC Milan jugaron una final que parecía cerrada al descanso: 3-0 para el equipo italiano. En el segundo tiempo, Liverpool empató 3-3, estiró el partido y terminó ganando por penales. En la memoria colectiva, esa secuencia quedó como un recordatorio de que el fútbol puede cambiar de piel en minutos.

Lo que suele perderse en el resumen es el detalle humano: remontar no es solo atacar; es sostener la cabeza cuando el cuerpo tiembla. Es no precipitarse, no volverse una estampida. La resiliencia ahí fue táctica y emocional: una forma de administrar el caos sin negarlo.

Esa final dejó una lección cruel y útil: una ventaja amplia no es un refugio, es una responsabilidad. Y un equipo que va perdiendo no está muerto; está obligado a inventar.

Chile y la madrugada olímpica

Hay historias que parecen escritas por alguien que confía demasiado en el suspenso y, sin embargo, ocurren. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Fernando González y Nicolás Massú ganaron el oro en dobles masculino tras un partido de cinco sets frente a Nicolas Kiefer y Rainer Schüttler. En el camino, salvaron cuatro puntos de campeonato consecutivos en el tiebreak del cuarto set.

Ese dato no es decoración: es el corazón del relato. Salvar un punto de campeonato ya exige frialdad; salvar cuatro seguidos exige otra cosa, una especie de pacto íntimo con el “todavía”. Además, la información histórica es clara: fue el primer oro olímpico de Chile.

A veces la resiliencia no se ve como resistencia, sino como insistencia. Punto a punto. Sin heroísmo declamado. Con la calma de quien decide no irse.

Ganar en casa

El 4 de julio de 2015, Chile jugó la final de la Copa América en el Estadio Nacional de Santiago contra Argentina. Fue 0-0 tras el tiempo extra y Chile ganó 4-1 en la definición por penales para levantar su primer título en el torneo.

Lo que vuelve especial a esa noche no es solo el trofeo, sino el tipo de presión: la de jugar con el país mirándote de cerca, con la idea de que el pasado pesa y el futuro apura. En esa clase de partidos, la derrota siempre parece una repetición anunciada. La resiliencia, entonces, es romper el patrón.

El penal final de Alexis Sánchez, un toque suave al centro, suele contarse como valentía. También fue control del pulso. La victoria, ahí, no fue una explosión: fue una decisión sin temblores.

El regreso que cabe en dos minutos

El 4 de mayo de 2022, Real Madrid necesitaba un giro imposible ante Manchester City en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Rodrygo marcó en el 90’ y en el 90+1’, y el empate global llevó el partido a la prórroga, donde Karim Benzema convirtió un penal para el 3-1.

Esa remontada enseña otra forma de resiliencia: la del equipo que no negocia su fe, pero tampoco se desordena. El Madrid de esa noche apostó a cargar el área, sí, pero también a esperar el instante correcto, como si el partido tuviera una bisagra oculta.

La épica suele pintar estos momentos como magia. En realidad, son acumulaciones: hábitos, sustituciones, lectura del rival y la convicción de que el último minuto también es un minuto entero.

El camino impredecible del riesgo

