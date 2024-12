Actores que se retiraron, pero volvieron tiempo después

Una vez que te pica el gusanillo de la interpretación, es difícil alejarse del negocio por completo, y estas celebridades lo demuestran. Después de que Kathy Bates sorprendiera a los fans anunciando que su papel protagonista en el reinicio de Matlock sería su último baile tras cinco décadas de ilustre carrera en septiembre de 2024, la ganadora del Oscar se retractó de sus comentarios un mes después.

Un gran número de actores vuelven a la pantalla tras dejarlo durante un tiempo. Esto se debe a que prefieren centrarse en sus asuntos personales, pudiendo permitírselo debido a la fortuna que ganan tras rodar varias películas con gran éxito en taquilla.

En este artículo, recordamos a algunos de los actores que echaron atrás la decisión de dejar de actuar.

Jane Fonda

Fonda, cuya carrera comenzó con un papel protagonista en ‘Me casaré contigo’ y en 1960, anunció su retirada de la actuación en 1991 tras casarse con Ted Turner. La pareja se divorció después de 10 años de matrimonio y Fonda regresó a la pantalla en 2005 en la comedia romántica ‘Monster in Law’, protagonizada también por Jennifer López.

Desde su regreso a principios de los ochenta, Fonda ha protagonizado innumerables producciones, como Grace and Frankie de Netflix, Georgia Rule junto a Lindsay Lohan, Hasta que la muerte los juntó, The Newsroom, Book Club y su secuela, entre otras.

Cameron Diaz

Diaz, que saltó a la fama con su papel en La máscara junto a Jim Carrey en 1994, se convirtió rápidamente en una de las actrices más solicitadas de Hollywood para comedias románticas, dramas y mucho más.

Tras casi dos décadas de papeles protagonistas en películas como La cosa más dulce, There's Something About Mary, Los ángeles de Charlie, Gangs of New York, The Holiday y Bad Teacher - además de poner la voz a Fiona en todas las películas de Shrek-, Diaz apareció en tres últimas películas (The Other Woman, Sex Tape y Annie) en 2014 antes de alejarse de los focos.

Diaz anunció su retirada en marzo de 2018 durante una entrevista con Entertainment Weekly. Aunque más tarde dijo que dejó de actuar para centrarse en su familia y su vida personal (comparte a su hija Raddix y su hijo Cardinal con su marido Benji Madden), Diaz salió de su retiro en 2022 cuando firmó para protagonizar ‘De vuelta a la acción’ junto a Jamie Foxx. El estreno de la película de Netflix está previsto para enero de 2025.

Joe Pesci

Conocido por sus papeles en clásicos de los 90 como Buenos muchachos, Mi primo Vinny, Casino, Solo en casa, Solo en casa 2. Perdidos en Nueva York y Arma letal 2, 3 y 4, Pesci anunció su decisión de dejar la actuación en 1999.

A pesar de querer centrarse en la vida fuera de los focos, Pesci hizo múltiples cameos en producciones como El buen pastor y Love Ranch, y finalmente regresó a la gran pantalla en El irlandés de 2019. También protagonizó Bupkis junto a Pete Davidson en 2023, y apareció en Day of the Fight ese mismo año.

Shelley Duvall

Conocida sobre todo por su papel de Wendy Torrance en El resplandor, de Stanley Kubrick, Shelley Duvall trabajó en cine y televisión durante más de 30 años antes de su jubilación. Debutó en el cine con Brewster McCloud, de Robert Altman, y protagonizó muchas más películas del director, como 3 mujeres en 1977 y Popeye en 1980.

Durante los años 80, Duvall siguió actuando y se aventuró en la producción de cine y televisión. En 1988 fundó su propia productora, Think Entertainment. En 1993, Duvall vendió la empresa, pero siguió actuando durante casi 10 años más.

En 2002, Duvall se retiró oficialmente del mundo del espectáculo. Aunque se rumoreó que Duvall había abandonado Hollywood a causa de El resplandor y el impacto que tuvo en ella el trato que Kubrick le dispensó en el plató, desde entonces ha desmentido esta afirmación.

En su lugar, una serie de tragedias personales, como el diagnóstico de cáncer a su hermano y las secuelas de un terremoto en 1994, motivaron la retirada de Duvall. Durante más de 20 años, Duvall permaneció retirada y alejada del ojo público. Finalmente, regresó a la actuación en 2023 en la película de terror indie The Forrest Hills.

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan tuvo una próspera carrera como actor infantil en los años 80, antes de abandonar la actuación como adulto, sólo para volver veinte años después y ganar un Oscar. Quan debutó en el cine con sólo 12 años, protagonizando junto a Harrison Ford Indiana Jones y el templo maldito en 1984. Al año siguiente, consiguió su siguiente papel en el cine interpretando a Data en Los Goonies.

En los años 90, su carrera como actor empezó a decaer. Protagonizó las series de televisión de corta duración Nothing Is Easy y Head of the Class, y apareció en un puñado de películas como Breathing Fire y Encino Man. Tras protagonizar sólo dos películas entre 1994 y 2002, Quan dejó de actuar durante 20 años, frustrado y derrotado por la falta de papeles importantes para actores asiáticos.

En su lugar, Quan comenzó a trabajar entre bastidores en la industria cinematográfica, centrándose en la producción de películas y la coordinación de acrobacias. No fue hasta 2018 cuando ver Locamente millonarios inspiró a Quan para volver a actuar. Hizo su regreso oficial a la actuación en Ohana: un magnífico tesoro en 2021 antes de hacer un regreso serio con su papel ganador del Oscar como Waymond en Todo a la vez en todas partes en 2022. Quan pasó a protagonizar las series de televisión Chino americano y Loki en 2023.

Sin duda alguna, una demostración de que se puede abandonar la gran pantalla durante décadas y volver a ella, siempre y cuando llegue una oportunidad.

