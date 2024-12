Jim Carrey anuncia su regreso a las pantallas del cine y revela el motivo: "Necesito el dinero"

El reconocido actor y comediante canadoestadounidense, Jim Carrey, anunció su retiro del cine en el año 2022. Debido a esto, se mantuvo alejado de las cámaras y enfatizó que prefiere su "vida tranquila".

En la rueda de prensa de la película “Sonic 2”, donde fue que anunció su inesperado retiro, manifestó que “bueno. Sí, voy a retirarme. Estoy siendo bastante serio. Me gusta mi vida tranquila, poner pintura en el lienzo y mi vida espiritual. Siento que —y esto es algo que podría no escuchar nunca de otro famoso— tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”.

No osbtante, esta decisión de su vida profesional le duro tan solo 2 años, porque ahora el actor regresó a interpretar al villano Doctor Eggman en "Sonic 3: la película”, donde además asumirá un nuevo rol.

En relación con lo que realmente motivó al actor para regresar, Jim detalló “compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente. Volví a este universo porque, en primer lugar, puedo interpretar a un genio, aunque es exagerarlo un poco”.



